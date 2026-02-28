Akor Adams: "El Sevilla tiene la oportunidad de dar lo mejor en el derbi"

Akor Adams (Idah, Kogi State, Nigeria, 29 de enero del 2000) llegó a Sevilla dos días antes de cumplir 25 años. Debutó ante el Getafe el 1 de febrero de 2025 y en dicho campo jugó este pasado domingo su partido más reciente con el Sevilla Fútbol Club, dándole a Djibril Sow una gran asistencia para que el suizo hiciera el tanto de la victoria en el Coliseum. Gracias a ese gol, el conjunto de Matías Almeyda ha tomado aire en LaLiga y llega al duelo ante el Betis sin tantos apuros con la zona baja de la tabla.

Para analizar el Gran Derbi, repasar su trayectoria, la mejoría en su juego y sus comienzos en Nigeria nos atiende Akor Adams a El Correo de Andalucía en la previa del segundo derbi de la temporada.

Pregunta. Akor, ¿qué tal todo? ¿Tienes ganas de derbi?

Respuesta. Este es el derbi, sabemos lo que significa para la gente de Sevilla y para nosotros, como jugadores, vamos al partido con lo máximo de confianza posible para obtener los resultados.

P. Antes de jugar tu primer derbi el año decías que era uno de los derbis más importantes de Europa. Ahora que lo conoces, ¿supera tus expectativas?

R. Sí, es uno de los mejores derbis de Europa y el mejor que he jugado. Así que siento lo mismo.

"No podemos perder de esta manera. No es solo una derrota, es un bofetón en la cara en nuestra propia casa. Durante gran parte del partido tuvimos el control, tuvimos ocasiones, pero ellos aprovecharon las suyas y no hay excusas", dijiste tras el último derbi en casa. ¿Cómo se afronta ahora este?

R. Estamos trabajando duro como equipo. Matías es claro con lo que quiere de nosotros y lo que quiere hacer. Nuestra cabeza está clara. Lo que pasó en el último derbi lo dejamos atrás hace mucho tiempo. Pero ahora nos enfocamos en lo que podemos obtener del partido y luchar juntos como equipo. Así que eso es lo que vamos a hacer.

P. El Sevilla necesita crecer en la tabla: ¿el derbi se juega como tres puntos o como un punto de inflexión?

R. Creo que el último partido contra Getafe y los últimos 6 partidos, hemos tenido dos ganancias y dos derbis. Hemos hecho bien en la segunda mitad de la temporada. Podemos construir en eso y Betis es otra oportunidad para construir en eso. Para mí es un derbi, es un partido importante, pero es una oportunidad para construir en lo que ya estamos trabajando.

P. ¿Qué partido esperas en el derbi? ¿Ves al Sevilla con opciones de ganar?

R. Creo que Sevilla tiene la oportunidad de jugar un muy buen partido, de luchar como equipo, de mostrar la determinación, de mostrar el coraje. Todo viene y luego el resultado está al final. Ahora mismo puedo decir que el Sevilla tiene la oportunidad de dar lo mejor de nosotros.

P. Akor, ¿a ti te hubiera gustado que el Sevilla hubiera entrenado a puerta abierta como en los últimos derbis para sentir el calor de la afición antes de un partido tan importante?

R. Para mí, personalmente, el jefe decide lo que sucede. Matías Almeyda decide que el club está detrás de él y nosotros estamos detrás de él. Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Él es nuestro líder. Él dijo que eso es lo bueno para nosotros en este momento. Para mí, yo lo confío en él y eso es lo bueno.

P. El castigo a Matías es excesivo...

R. Lo necesitamos a él. Él sigue con nosotros en cada entrenamiento y en cada partido. Es el mismo tipo, la misma energía. No podré hablar mucho sobre eso porque viene de la Liga. Pero para nosotros, sé que no es muy justo.

P. ¿Qué tal con Javi?

R. Bien, bien, bien. Somos el mismo equipo. Como dije, Matías siempre está presente. En el partido de Getafe, lo pudiste ver muchas veces en el video, él estaba por arriba. Sé que es difícil para él, pero Javi está haciendo muy bien. Todo el equipo está haciendo muy bien. Somos un equipo, somos un equipo.

Trayectoria y adaptación a Europa y al Sevilla

P. Si no me equivoco, te criaste en la Jamba Football Academy de Nigeria. De ahí a Noruega, al Sogndal IL nada más cumplir la mayoría de edad y luego al Lillestrøm SK. ¿Por qué Noruega? ¿Qué acuerdos tiene Nigeria con Noruega para que tantos jugadores vayan a aquella liga?

R. Tenemos a uno de los mejores agentes deportivos, Atta Aneke. Es un gran contribuyente para el fútbol nigeriano y para África en general. Él ha llevado el fútbol nigeriano y el fútbol escandinavo juntos. Puedes ver que hay muchos buenos jugadores que han venido a esa liga. Yo, Chidera (Ejuke), Boniface y muchos otros. Creo que el fútbol nigeriano le agradece porque ha traído muchos talentos a Noruega.

P. ¿Te costó adaptarte en tu llegada a Noruega?

R. Hablan un poco de inglés en Noruega. Eso es bueno. Pero aprendí un poco. Es normal entender el fútbol porque el fútbol es una lengua. Aprendí un poco del fútbol. Pero hablan inglés también.

P. Ya estás totalmente adaptado a LaLiga tras tu llegada desde la Ligue1. ¿Cuáles son los mayores cambios en el fútbol entre estas ligas?

R. Me encanta la Liga. Creo que son dos Ligas muy buenas. Pero como todos sabemos, la Liga es una de las mejores Ligas mundiales. Creo que la tecnicidad del juego es diferente. En la Liga es más física. La Liga es más táctica. Y la calidad de los jugadores también. En la Liga hay más jugadores con potencial. Creo que en la Liga hay más jugadores que ya se han establecido en el fútbol.

Álex Mérida

P. Te vemos en el campo siendo mucho más participativo fuera del área, siendo capaz de caer a bandas para aguantar la pelota y dar oxígeno al equipo. ¿Ha influido en todo ello Matías Almeyda?

R. Sí, Matías ha tenido una gran influencia en mí. Desde la pretemporada fue claro. Se trata de desarrollo, de querer aprender cada día. También tengo la mentalidad para mejorar. Aún no he terminado. Trabajamos en cada detalle con Matías y con Coco Lamela. Trabajamos en cada detalle. En el posicionamiento, en qué hacer y cómo crear espacio para mí. Trabajó para mí, en el equipo nacional. Estoy contento con el progreso.

P. ¿Te fijas en algún delantero para aprender o tienes a alguno como tu referente?

R. Creo que hay muchos jugadores en el fútbol mundial para aprender de ellos. Ahora mismo estoy jugando en Nigeria con uno de los mejores jugadores de Europa, Víctor Osimhen. También he visto videos de otros jugadores africanos que han sido muy buenos en Europa. Didier Drogba, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ha jugado en la Liga también. Trato de ver muchas cosas y ver qué puedo hacer diferente.

P. Se te ve cómodo cuando compartes delantera con Neal Maupay o Isaac Romero...

R. Creo que somos tres jugadores diferentes. Estamos cómodos con nosotros mismos. Somos buenos y competitivos, por supuesto. Quien sea quien juegue conmigo o con otros jugadores, tenemos un objetivo de dar lo mejor al equipo. Y lo hemos estado haciendo.

P. En ataque hay competencia y roles: ¿Qué necesitas tú para rendir al máximo, minutos o contexto?

R. Todos sabemos que los delanteros son juzgados por los goles que ganan, no por lo bien que juegan. Pero Matías quiere más que solo el gol de nosotros. Defensa también. Mantener el balón y tratar de no perder demasiado el balón. Para mí, intento mejorar cada día. Isaac intenta mejorar, Neal intenta mejorar. Y nos empujamos. Quien sea quien juegue, creo que le dará lo mejor al equipo.

P. Te gusta vivir permanentemente en esos metros finales con la defensa rival, pero caes mucho en fuera de juego...

R. Estoy trabajando en ello. En el equipo nacional, en siete partidos, sólo caí una vez en fuera de juego. Creo que necesito encontrar el equilibrio, la diferencia. Aquí en Sevilla, sé que soy rápido, así que creo que debería tener más paciencia.

P. El año pasado las lesiones te impidieron coger regularidad y ver puerta, pero este año, con confianza y partidos llevas ya seis goles en Liga además de los marcados con Nigeria en la Copa África y en los partidos anteriores...

R. Creo que debería haber ganado más goles. Nunca estoy satisfecho. Lo que me da el equipo para ganar más puntos es mi prioridad. Estoy bien con mi cuerpo, lo que es lo más importante. Gracias a Dios por eso. Y también al equipo médico. Trabajamos duro. Me siento seguro en cómo me muevo y cómo juego. Los primeros seis meses no fueron los mejores para mí, para empezar en Sevilla. Estoy enfocado en cada entrenamiento y cada partido. Trato de dar mi mejor para mis compañeros y el club.

P. Por último, ¿qué le pides al Sevilla en el derbi?

R. Creo que quiero ver a Sevilla luchar. Y si luchamos, obtendremos lo que merecemos. Quiero ver a Sevilla que sea agresiva y que juegue con intensidad. Ya sabemos lo que significa este derbi para nosotros y para la gente de Sevilla. Así que creo que es lo que haremos y obtendremos lo que merecemos.