Javi Martínez, tras el empate del Sevilla FC ante el Betis: "Es más dulce por el final"

Javi Martínez compareció en sala de prensa en sustitución del sancionado Matías Almeyda para valorar el Betis-Sevilla FC de este domingo. El técnico sevillista en el derbi histórico de La Cartuja se fue con la sensación de haber "rescatado" un punto, más que de haber perdido dos por la ocasión errada al final por Akor Adams. "La situación no era fácil y es verdad que tuvimos una acción para ganar el partido, pero ellos también tuvieron. No es lo que queríamos, sabor agridulce, pero es más dulce por el final", reflejó.

Los sevillistas confiaban en "dar la vuelta" al partido. "Habíamos tenido el control a nuestra forma de interpretar el partido", aseguró Martínez sobre la primera mitad. "Aunque nos faltaran cosas en campo rival y dos errores que nos habían costado los goles".

En la segunda parte, el equipo mejoró, pero la idea no había sido hacer una revolución, según Martínez, sino "continuar" igual que en la primera, pero "con matices, con cambios y movimientos que nos permitieran meternos en el partido como afortunadamente así ha sido".

Sobre Almeyda, Martínez aseguró que había podido "verlo poco". "Está feliz por el final y a la vez está dolido por no haber podido vivir el partido en el banquillo, que es para lo que está aquí", apuntó.

Volvió Martínez sobre el final del encuentro: "Una vez que empatamos, intentamos seguir la línea, pero entramos en una fase de descontrol por el cansancio, los cambios, las sensaciones... Era un partido roto que buscábamos seguir en la línea de estar en la portería rival. Lo hemos vivido con ese descontrol, pero intentando controlarlo hasta ahí. Es importante valorar el punto porque no era fácil tal y como estaban las cosas en la segunda mitad".

La diferencia en la segunda mitad la marcó la banda izquierda. Ejuke, pero sobre todo Oso, lograron darle una nueva cara al Sevilla FC. "Para mí el cambio es el que comenté antes, hacer más daño cuando llegábamos a zonas cercanas a banda. Eso lleva al rival a dar un pasito atrás y nos hace coger más confianza. Esa diferencia que Oso y Ejuke nos han permitido ha sido la que nos ha facilitado ir imponiéndonos. Seguir con el control, pero ser más dañinos en los últimos metros", finalizó Martínez.