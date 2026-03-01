Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Betis: Oso tira de orgullo en La Cartuja

El Sevilla Fútbol Club estuvo sobre la lona más de una hora en el estadio de La Cartuja. Los de Almeyda sufrieron dos zarpazos del Betis y parecía imposible que se repusieran con Akor Adams muy solo y Alexis fundido. La entrada de Ejuke y, sobre todo, de Oso le dieron otra cara a los visitantes. El conjunto de Nervión asustó al Betis y logró un empate que durante los primeros 60 minutos no hubiera firmado ni el más optimista de los sevillistas.

El cabezazo de Alexis despertó a los de Almeyda y un golazo desde la frontal de Isaac les dio el empate. Un punto y porque Akor Adams no estuvo acertado.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(7) Matías Almeyda: El primer derbi de Matías Almeyda como visitante salió bien. Al menos, para lo que pudo ser. El Betis le ganó la partida con tan solo dos zarpazos y desmoralizó a los de rojo en la primera mitad. En la segunda mitad, Almeyda dio con la tecla y mejoró a su equipo. El refuerzo de la banda izquierda fue clave para amenazar la portería de Álvaro Valles y parar un ataque bético que no probó al portero visitante. Al final tuvo premio y logró el empate.

Titulares

(5) Odysseas: Tuvo poco trabajo. Los goles del conjunto bético fueron incontestables; no siempre se puede ser el salvador de los tuyos.

(3) Carmona: Abde hizo lo que quiso con él en el primer tanto. En el segundo midió mal y también propició que el extremo marroquí diera un pase de escándalo para el golazo de Fidalgo. Se fue al descanso y no volvió a salir del vestuario.

(5) Azpilicueta: Sufrió mucho durante la primera parte. En la segunda, al bajar el Betis la intensidad, estuvo más cómodo. Finalmente, tuvo que ser sustituido porque estaba tocado.

(7) Kike Salas: Muy correcto en defensa. Hizo su trabajo y fue el mejor cuando el equipo parecía que se caía.

(6) Gudelj: Lento con el balón en los pies. Como el resto de la defensa: mejor en la segunda parte que en la primera.

(6) Akor Adams: Lo intentó siempre. Estuvo muy solo en el ataque sevillista durante la mayor parte del partido. Falló el gol de la victoria de su equipo en el descuento. Solo le faltó marcar.

(7) Alexis: Se le vio mermado en los balones divididos, llegando al límite desde los primeros compases. Se desfondó. Lo intentó pasada la media hora de juego. Era quizás el hombre más activo en ataque de su equipo. Tanto que acabó marcando de cabeza siendo el más bajito de la clase. Acabó roto del esfuerzo.

(3) Suazo: Recibió amarilla cuando apenas se empezaba a jugar. Cumple ciclo y no podrá jugar contra el Rayo. Almeyda lo quitó en el descanso.

(5) Juanlu: Como el equipo, mejor en la segunda parte que en la primera. El cambio de lateral a extremo también le vino bien.

(7) Agoumé: Mantuvo el centro del campo. Quizás demasiado pausado, pero siempre cumpliendo. Bien. Correcto. En su sitio.

(7) Sow: Un fallo suyo estuvo a punto de propiciar la primera llegada de peligro del Betis en el 14. Luego estuvo correcto en el centro del campo. Sin demasiadas complicaciones.

Suplentes

(9,5) Oso: Sustituyó a Carmona. Partidazo. Anuló a Antony en la segunda mitad y dio vida a los suyos en ataque. De sus botas salió el centro que remató Alexis para hacer el primero. El mejor del Sevilla Fútbol Club sin duda ninguna.

(7) Ejuke: Salió por Suazo. Regateó todo lo regateable. Sin embargo, en el momento decisivo casi siempre se le bajó la persiana.

(7) Isaac Romero: Reemplazó a un Alexis fundido e hizo lo que se le pide: marcar. Golazo y empate.

(7) Januzaj: Tuvo una casi al final. Se le fue demasiado alto.

(5) Mendy: Bien en su trabajo, aunque tuvo poco tiempo.