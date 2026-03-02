Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox conquista a los jóvenesHimno Manuel CarrascoAccidente patineteBombardeo IránAño nuevo chinoPremios GoyaBar MacarenaCortes tráfico
Sevilla FC

Isaac Romero explica su celebración en el 2-2 del derbi: "No ha sido mi intención hacerlo para cabrear a la gente ni para llamar la atención"

"Tenía muchas ganas de que llegara este partido y marcar, no es fácil sacar el partido con un 2-0 en el campo del Betis, pero este equipo nunca se rinde"

Isaac Romero celebra tras marcar el 2-2, durante el partido de LaLiga que Real Betis Balompié y Sevilla FC disputan este domingo en el estadio de La Cartuja

Isaac Romero celebra tras marcar el 2-2, durante el partido de LaLiga que Real Betis Balompié y Sevilla FC disputan este domingo en el estadio de La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El autor del 2-2 del Sevilla Fútbol Club en el Gran Derbi y que rescató un punto para los nervionenses fue Isaac Romero. El canterano entró en la segunda mitad sustituyendo a Alexis, quien hizo el 2-1, en el 70' y quince más tarde anotó con un disparo fuerte desde el área grande ante el que Valles nada pudo hacer.

Al término del partido atendió el lebrijano a los micrófonos de DAZN para analizar el empate y lo sucedido en la celebración.

Ganas de revancha: "Tenía muchas ganas de que llegara este partido y marcar. Contento por el trabajazo que ha hecho el equipo. No es fácil sacar el partido con un 2-0 en el campo del Betis, pero este equipo nunca se rinde".

Isaac Romero marca el 2-2, durante el partido de LaLiga que Real Betis y Sevilla FC han disputado este domingo en el estadio de La Cartuja

Isaac Romero marca el 2-2, durante el partido de LaLiga que Real Betis y Sevilla FC han disputado este domingo en el estadio de La Cartuja / Raúl Caro / EFE

Su gol: "Le dije que me la dejara y le he pegado con todo lo que llevo dentro y ha entrado".

Charla en el descanso: "Si estamos todos juntos y concentrados, podemos levantar cualquier partido. Creo que hemos merecido más que el empate".

Sobre el gol que no anotó Akor Adams en el descuento: "No tiene que estar triste. Ha trabajado muy bien, ha hecho lo que ha podido. Contento por todo el grupo, que hemos sacado un punto muy valioso, pero a la vez no".

Celebración del 2-2: "He marcado el gol y lo que me ha salido es irme donde me ha pillado más cerca, quitarme la camiseta, porque creo que al marcar en un partido de estos te entra de todo por el cuerpo y tienes mucha euforia, pero no ha sido mi intención ni hacerlo para cabrear a la gente ni para llamar la atención, solamente es lo que me ha salido para celebrar el gol y ya está. Después ha habido una pequeña trifulca, de verdad que no sé lo que ha ocurrido porque no me estaba fijando, estaba celebrando el gol y sobre eso no te puedo decir nada más".

TEMAS

Isaac Romero explica su celebración en el 2-2 del derbi: "No ha sido mi intención hacerlo para cabrear a la gente ni para llamar la atención"

