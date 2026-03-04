La defensa de Juanlu a Isaac Romero tras el gol en el derbi: "Se lo merece más que nadie, se deja la vida por el Sevilla"

El Sevilla Fútbol Club ha regresado este miércoles a los entrenamientos tras el empate en el derbi sevillano del pasado domingo en La Cartuja. Matías Almeyda ha podido contar una sesión más con Rubén Vargas, que parece que estará ante el Rayo Vallecano en la convocatoria al igual que Neal Maupay, baja ante el Betis por un problema de última hora. El que no estará seguro además de Marcao es Peque, que ha caído lesionado y sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo que podría tenerlo como mínimo más de un mes fuera de los terrenos de juego.

Juanlu Sánchez ha sido el jugador sevillista que ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa intersemanal al término de la vuelta al trabajo del Sevilla, repasando el punto logrado en el derbi y el calendario que se le viene al equipo en estas próximas semanas.

Valoración del empate: "El sabor que nos deja es un poco agridulce porque es verdad que se nos pone el partido un poco complicado en la primera parte, pero yo creo que el equipo se repone bien, consigue empatar el partido y es verdad que son como sensaciones encontradas, porque estás como un poco cerca de la victoria, pero yo creo que el punto es positivo por la forma en la que se sacó el empate".

Un punto positivo: "Sobre todo en que el equipo nunca bajó los brazos, mantuvo el orden que a lo mejor es lo que nos ha faltado en otros partidos y yo creo que nos hemos puesto por debajo en el marcador y pues una vez que te pones por igualas el partido, el equipo lo quería ganar, pero como te he dicho el punto es bastante positivo".

Amarilla no sacada a Antony en el derbi: "Partiendo de la base que sé que el día del Alavés me equivoco y que lo mío es amarilla, yo pienso que son jugadas muy similares, no estoy diciendo que evidentemente los árbitros estén conspirando contra nosotros ni a eso, pero que es verdad que pienso que son dos jugadas similares, que si la mía es amarilla, pues la del otro día podría haber sido amarilla perfectamente".

Juanlu prefiere jugar con espacios: "A ver, yo siento que soy un jugador que con espacio soy mejor que sin espacio, pero como digo siempre, yo estoy para ayudar en la posición que Matías necesite. Si es más adelante puedes jugar en más para delante y si es más para atrás, pues donde él me diga. En la posición que más cómodo me siento es en el carril derecho pero como te he dicho antes puedo jugar en la que él necesita pero el carril derecho es la que más cómodo me siento".

Un Sevilla que crece: "Creo que llevamos unos partidos que estábamos entendiendo bastante bien el cómo manejar los partidos. La gente nos dice que somos un equipo con casta y coraje, pero creo que el otro día en la segunda parte demostramos un buen fútbol y bastante paciencia. Entonces yo creo que ese debe ser el objetivo y la forma de trabajar los partidos".

Juanlu defiende el papel de Isaac Romero "Yo que lo conozco desde hace mucho tiempo pues siento una alegría muy grande por él la verdad que se lo merece más que nadie ahora que a lo mejor lo ha estado pasando un poco peor porque no ha contado con los minutos que a lo mejor él quería él siempre ha estado entrenando al máximo nivel siempre con una sonrisa en la cara y yo creo que el gol demuestra lo que es él que nunca se va a rendir y pues Matías contará con él eso ya es decisión de Matías pero él siempre se deja la vida por el Sevilla que es lo que queremos todos".

Miras en la temporada: "Tenemos que mirar hacia el partido del Rayo, yo creo que es lo más importante. Queremos conseguir, como llevamos diciendo toda la temporada, el salvarnos lo antes posible. Ese debe ser nuestro objetivo, el no pasarlo mal. Y tenemos un partido muy bonito el domingo con nuestra gente, que seguro que estará a muerte con nosotros y tenemos que sacar los tres puntos. Cada punto para nosotros en la situación que estamos es una grandísima noticia y yo creo que el partido del Rayo, independientemente del derbi que es pasado, es un partido que no va a marcar nada, pero que sí que tenemos el objetivo puesto en que queremos sacar los tres puntos".

Plan de partido en el derbi: "El otro día del partido el que se encarga del plan es tanto Javi como sus ayudantes. Evidentemente yo supongo que lo tendrían preparado desde fuera con Matías pero nosotros sabíamos que no podía pasar lo que nos pasó en el partido de ida que con el 0-2 es verdad que se vio un poco feo porque perdimos el orden y el Betis cuando tiene espacio para contraatacar es un equipo muy bueno por las características de los jugadores que tienen arriba y yo creo que el otro día estuvimos juntos en todo momento incluso con el 1-0 también estuvimos bien plantados lo que pasa es que al contraataque ellos son muy fuertes y mantuvimos el orden y desde ahí y desde el orden somos un equipo bastante peligroso".

Un Sevilla competitivo en el derbi que no bajó los brazos: "Sobre todo demostramos que nunca nos rendimos que lo vamos a dejar todo por la camiseta que llevemos ya sea el resultado que sea como he dicho antes yo creo que también demostramos buen fútbol que podemos jugar bastante bien y pues yo creo que ese es nuestro mensaje a la gente que crean en nosotros que nosotros nos vamos a dejar todo por el Sevilla".

El Sevilla comienza a ser capaz de reaccionar en los partidos tras ir por detrás en el marcador: "Sobre todo lo que he dicho antes que es verdad que antes cuando nos poníamos por debajo en el marcador pues como que se veía un equipo muy desordenado muy abierto en ocasiones y ahora tenemos claro que el objetivo tiene que ser el orden sea como sea, sea como vaya el resultado porque cuando el partido está cerrado puede pasar cualquier cosa como el otro día".

Concentrado en el Sevilla sin mirar al Napoli ni al mercado: "Sería muy injusto que te diera una respuesta porque nos estamos jugando muchísimo ahora mismo. Mi objetivo ahora mismo y te mentiría si te digo lo contrario está en sacar al Sevilla de esta situación. Después ya veremos lo que pasa en verano. Sabemos todas las necesidades que tiene el club pero ahora mismo mi objetivo es dar el máximo por el Sevilla. Tengo 98 partidos. Estoy muy cerca de cumplir otro sueño con el Sevilla que son los 100 partidos. Entonces mi objetivo ahora mismo es dar el máximo por este club".

Contento en el Sevilla tras un verano movido: "El verano es verdad que si fue un poco más duro, muchos rumores y es verdad que si que me costó un poco entrar en el equipo los primeros partidos no fueron los mejores pero es verdad que tengo que darle las gracias a Matías a los compañeros porque desde el primer momento me estuvieron apoyando cuando a lo mejor las cosas no salían como yo quería y es verdad que ahora me siento muy cómodo en invierno ni nos lo planteamos estuvimos tranquilos aquí como te digo está en mi casa y soy muy feliz aquí entonces con mucha tranquilidad".