Lesión de Peque: parte médico, tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Sevilla FC

El Sevilla Fútbol Club ha vuelto este miércoles a los entrenamientos después de una primera toma de contacto de recuperación el lunes y del descanso del martes, todo ello tras conseguir un meritorio empate en el Gran Derbi del pasado domingo. Matías Almeyda, que cumplió su segundo partido de sanción, calificó al igual que Javi Martínez al término del duelo de un punto "más dulce por el final".

Para el derbi fue baja de última hora Neal Maupay. El francés sintió una pequeña molestia en el entrenamiento previo al choque contra el Betis y las sensaciones no mejoraron en la mañana del partido. Los problemas, como ya dejó caer la entidad nervionense antes del partido, no le impedirían estar durante esta semana y el galo ha confirmado con la sesión de este miércoles que podrá estar ante el Rayo Vallecano. De cara a preparar el duelo contra los de Íñigo Pérez, Matías Almeyda también ha podido trabajar con Rubén Vargas, quien podría reaparecer ante los vallecanos el domingo en Nervión.

Mientras que César Azpilicueta y Djibril Sow han realizado hoy trabajo específico dentro de las instalaciones del Sevilla FC, Peque Fernández tampoco ha estado pero por una lesión que lo tendrá alejado de los terrenos de juego las próximas semanas.

El sevilla FC vuelve a los entrenamientos de cara al Rayo / Sevilla FC

Parte médico del Sevilla FC sobre la lesión de Peque

"El Sevilla FC ha regresado este miércoles a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios tras haber arrancado con sesión de recuperación el pasado lunes y el día de descanso de la jornada de ayer. Así, los de Matías Almeyda han trabajado ya enfocados completamente en la cita del domingo frente al Rayo Vallecano en lo que será la vuelta al Ramón Sánchez-Pizjuán, choque que corresponderá a la 27ª jornada del campeonato y que arrancará a las 18.30 horas. Sobre el césped, el técnico sevillista no pudo contar ni con Azpilicueta ni con Sow, que hicieron trabajo específico al margen del grupo, así como tampoco con Peque, que padece una lesión más severa. El atacante sevillista sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, quedando pendiente de su evolución para regresar con el grupo".

Tiempo de baja y cuántos partidos se perderá con el Sevilla FC

El tiempo de baja para Peque Fernández será de entre cuatro y ocho semanas, por lo que todo hace indicar que no estará disponible para Matías Almeyda hasta después del parón internacional de final de marzo.

Por ello, los partidos de Liga que se perdería son los siguientes: Rayo Vallecano en Nervión este domingo, Barcelona a domicilio y Valencia en Nervión el día 21. Tras el parón internacional también será baja casi confirmada en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, pudiendo volver como muy pronto dentro de un mes y medio ante el Atlético de Madrid en casa o el Levante en Orriols.