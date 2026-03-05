Buenas noticias para el cuerpo técnico de Almeyda: Azpilicueta y Sow entrenan con normalidad

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este jueves por segunda vez en la semana de cara a preparar el duelo contra el Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Al encuentro, fijado para este domingo, llegarán los sevillistas empatados a puntos contra los vallecanos tras jugar el atrasado los de Íñigo Pérez ante el Oviedo en Vallecas y vencer 3-0 este miércoles con un doblete de Jorge de Frutos y un tanto de Álvaro García.

El triunfo permite al Rayo alcanzar a un Sevilla que encadena ya cuatro partidos sin perder, con tres empates y una victoria al Getafe a domicilio, seis de doce puntos que han hecho que el descenso se aleje ya a seis puntos y quede a la misma distancia que el séptimo puesto que tiene el Espanyol con 36 cuyo premio podría ser la disputa de la Conference League.

En esa tierra de nadie y con un equipo en crecimiento como destacó Juanlu, los de Matías Almeyda intensifican ahora los días de cara al domingo. En Nervión ha cogido fuerza el conjunto sevillista y suma dos empates y un triunfo en los tres más recientes. El choque cobra especial importancia para el Sevilla, que intentará hacerse fuerte en casa y prolongar su buena racha tanto global como en el Sánchez-Pizjuán. En la ida en Vallecas vencieron los nervionenses por 0-1 gracias a un tanto en el 87' de Akor Adams y a un gran partido de Vlachodimos bajo palos.

Entrenamiento del Sevilla FC este jueves / Sevilla FC

Peque y Marcao, las bajas

De cara a este compromiso, Almeyda contará únicamente con las ausencias de Peque y Marcao. El catalán estará varias semanas de baja tras sufrir una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, según informó el Sevilla FC. El atacante queda pendiente de evolución, aunque el tiempo estimado de recuperación se sitúa entre cuatro y ocho semanas.

De este modo, el futbolista sevillista se perderá con casi total seguridad los partidos de Liga ante Rayo Vallecano, Barcelona y Valencia, y también apunta a ser baja tras el parón internacional en la visita al Real Oviedo. Su regreso podría producirse, en el mejor de los casos, a mediados de abril, en los encuentros frente a Atlético de Madrid o Levante.

Azpilicueta y Sow vuelven al grupo y Vargas entrena con normalidad

En cambio, César Azpilicueta y Djibril Sow han podido ejercitarse con total normalidad junto al grupo. Ambos realizaron el miércoles trabajo específico en el gimnasio para controlar las cargas de trabajo, pero ya se han reincorporado sin problemas al entrenamiento colectivo. La única baja confirmada por sanción será la de Suazo, que deberá cumplir ciclo de tarjetas amarillas tras la quinta que vio en el derbi. Para este encuentro de la jornada 27 podría volver a tener minutos Rubén Vargas, que comenzó la semana pasada a entrenar en solitario y se unió al grupo y en la presente es uno más a las órdenes de Almeyda.