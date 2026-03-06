Alineación probable del Sevilla ante el Rayo Vallecano: Almeyda piensa el acompañante de Akor Adams en punta

El Sevilla Fútbol Club recibirá este domingo al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Lo hará en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en un duelo al que ambos equipos llegan igualados a 30 puntos en la clasificación tras vencer el combinado vallecano su partido atrasado ante el Oviedo por 3-0, algo que confiere al choque entre los de Matías Almeyda e Íñigo Pérez más tensión competitiva en la tabla.

El que gane saldrá reforzado de un encuentro directo que casi pondría fin a mirar al descenso en lo que queda de temporada, un premio demasiado goloso para el que los sevillistas han trabajado toda la semana tras sacar un meritorio empate en el derbi: "Festejamos que íbamos perdiendo y nuestra disconformidad con el resultado. Esta pasión y amor propio que tienen los futbolistas. Claro que festejamos un punto que estaba perdido", expresaba el Pelado en una previa en la que también confirmó la vuelta de Rubén Vargas: "Está mejor, hoy hizo algo de fútbol, viene participando con el grupo y está dentro de los jugadores convocados".

Con el suizo se tendrá máxima cautela. Se lesionó a finales de noviembre ante el Espanyol, estuvo casi dos meses fuera y reapareció ante el Celta de Vigo en Nervión sin estar todavía al 100%. Aquello ocurrió el 12 de enero, y desde entonces no ha estado el de Adligenswil en ninguna convocatoria. Queda por delante campeonato para correr con un jugador que puede ser diferencial en el tramo final de la campaña, por lo que si entra serán escasos minutos al final. Marcao y Peque por lesión, y Suazo por sanción, completan la nómina de altas y bajas para recibir al Rayo Vallecano.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Oso vuelve al once e Isaac podría tener premio tras su gol en el derbi

Del derbi en La Cartuja salieron reforzados sobre todo, dos jugadores: Oso e Isaac Romero, además de Alexis Sánchez. El carrilero de Torrevieja, que puso el centro del gol del chileno de cabeza, será titular con toda seguridad al no estar Suazo, y el lebrijano podría entrar por el de Tocopilla de inicio y formar junto a Akor Adams.

Son las dos principales novedades que puede presentar un esquema de Matías Almeyda que se sustenta en la seguridad bajo palos de Odysseas Vlachodimos y que contará, cómo no, con línea de cinco con Juanlu de carrilero diestro, Azpilicueta, Gudelj y Kike Salas en el eje -salvo que Nianzou entre por alguno de los citados-, y el mencionado Oso en la izquierda.

Batista Mendy, Lucien Agoumé y Djibril Sow, más suelto como llegador desde segunda línea, deberían conformar la medular ante el Rayo, al que calificó el técnico de Azul como un equipo que tiene buen juego: "Jugamos contra uno de los equipos que mejor juega, no importa el puntaje, sino su manera, su estrategia y tienen jugadores dinámicos, modifican, presionan, tienen control, son agresivos. Enfrentamos a un rival difícil, como todos para nosotros".

Isaac Romero celebra tras marcar el 2-2, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Betis y Sevilla FC disputan este domingo en el estadio de La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

Akor Adams parece tener uno de los dos huecos de la punta de ataque asegurado, siendo el otro el que se discutirá entre Alexis Sánchez, Neal Maupay e Isaac Romero. El chileno y el canterano anotaron en el derbi y el francés es el refuerzo invernal que ha dado un soplo de aire fresco al Sevilla en los últimos enfrentamientos, por lo que tiene Almeyda motivos para alinear a cualquiera de los tres junto al nigeriano. Por la trascendencia del gol y la importancia de lo mental en este deporte, es Isaac Romero quien parte con ventaja tras hacer el 2-2 en el derbi.