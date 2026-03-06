Matías Almeyda confirma la vuelta de Vargas para el Sevilla-Rayo: "Está mejor, hoy hizo algo de fútbol"

El Sevilla Fútbol Club llevó a cabo este viernes la última sesión preparatoria a puertas abiertas para los medios antes de medirse al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras el encuentro atrasado de los vallecanos disputado este pasado miércoles en el que vencieron por 3-0 al Oviedo, colista, los de Íñigo Pérez llegan al choque en Nervión este domingo empatados a 30 puntos con los sevillistas, por lo que será un duelo para ver quién toma aire en una clasificación comprimida en la que ambos están seis puntos por encima del descenso y a la misma distancia de la séptima plaza.

Almeyda solo cuenta con las bajas de Peque y Marcao por lesión, a las que se suma Suazo por sanción tras cumplir ciclo de amarillas. Peque estará varias semanas fuera por una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo. La nota positiva es que Azpilicueta y Sow ya se han reincorporado al grupo tras gestionar cargas en el gimnasio, mientras que Rubén Vargas también entrena con normalidad y podría tener minutos ante el Rayo.

Vuelta de Rubén Vargas y plantilla disponible: "Se han ido rehabilitando muchos de los jugadores y es verdad que Peque sufrió un esguince. No vamos a poder contar con él, pero la gran mayoría está prácticamente a disposición. Vargas está mejor, hoy hizo algo de fútbol, viene participando con el grupo y está dentro de los jugadores convocados".

Cómo está el Sevilla tras el derbi

Mentalidad del equipo: "El partido del otro día, si bien el primer tiempo ellos habían convertido, pero fueron dos acciones aisladas. Estaba parejo y esa diferencia en esas dos acciones. El segundo tiempo modificamos y el equipo entregó lo que viene entregando y viene jugando finales, no es que contamos lo que queda, es la que venimos. Todos estos partidos venimos jugando de esta manera y va a ser así hasta el final".

Mejora del equipo: "Trabajamos en equipo y venimos haciendo lo que hacemos normalmente. Se ha modificado que yo no estoy, pero trabajamos en equipo y mientras los resultados se den, esté quién esté, eso pasa a un segundo plano".

Qué partido espera ante el Rayo en Nervión: "Hacemos partido a partido estudio del rival. A veces sale bien y a veces... cómo todo. Jugamos contra uno de los equipos que mejor juega, no importa el puntaje, sino su manera, su estrategia y tienen jugadores dinámicos, modifican, presionan, tienen control, son agresivos. Enfrentamos a un rival difícil, como todos para nosotros. Trataremos de tomar los recaudos necesarios en lo individual, pero ellos trabajan colectivamente muy bien".

Valoración del empate en el derbi: "Nosotros cada punto que logramos, y sobre todo de visitante, son importantes. Festejamos lo mismo con el Elche. No solo festejamos un punto. Festejamos que íbamos perdiendo y nuestra disconformidad con el resultado. Esta pasión y amor propio que tienen los futbolistas. Claro que festejamos un punto que estaba perdido".

Un Sevilla más ordenado y en crecimiento: "Me sentaría un día para hablar de orden, táctica y estrategia, puede ser que me equivoque, pero estudio todos los partidos más de tres o cuatro veces. Es la misma visión que tenemos siempre. A veces las acciones terminan el gol, como el otro día, cuando perdimos el orden. Estamos iguales, pero siendo muy conscientes de lo que se está jugando acá. Muchos tardaron en darse cuenta, pero yo no, sigo en la misma línea. El orden en la vida es fundamental y en este caso en el fútbol y en situaciones como la nuestra es un factor muy importante, pero no es solo el orden. Hay muchos aspectos buenos y otros que hay que seguir mejorando".

Oso, durante el Sevilla-Oviedo de Liga en el Ramón Sánchez-Pizjuán / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Nivel de Oso: "Hice debutar a Oso. Quiere decir que creo en el jugador. Ahora como creo, no voy a creer todo lo que se dice pues entraría en este mundo en el que no le va a ir bien. Tiene que ir con los pies en la tierra, tranquilo. Me caracterizo por llevarlos haciéndoles ver todo lo que vi a lo largo de los años que dirijo y he jugado. Él va bien, alterna buenas acciones con otras a mejorar, pero es verdad que hemos dado herramientas a un jugador que ya es de primera. Hay que seguir apostando y saber cuándo es el momento de ponerlo y con tranquilidad. La tranquilidad, he hablado bastante con él, se le ve tranquilo, él sabe que esto del fútbol es con paciencia, con humildad. La humildad hace grande a las personas y futbolistas y él está en ese proceso".

Situación personal con la sanción: "Trabajo en la aceptación, en mi vida trabajo en la aceptación y después lo voy a mirar en el lugar que lo tengo que mirar: el terreno de juego. Donde me manden voy. El otro día fue en un bus, en otro en un palco, lo veo y ya está. Es un tema terminado. Sabrán porque tomaron esa decisión y yo trabajo en aceptar, no en compartir, sí en aceptar".

Situación del equipo en LaLiga: "A doce partidos del final, como todos. En una lucha constante, en un amor propio para buscar sabiduría, estar tranquilos y darle herramientas a los futbolistas. Estamos en ese proceso. Somos conscientes de todo lo que vamos haciendo desde el primer día, corrigiendo errores propios y de grupo".