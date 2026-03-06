Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla FC - Rayo Vallecano: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El conjunto de Matías Almeyda tiene a Peque y Marcao en la enfermería, a Suazo sancionado y recupera a Rubén Vargas para recibir a los de Íñigo Pérez

Ratiu disputa un balón con Isaac Romero en el Rayo-Sevilla en Vallecas de LaLiga

Ratiu disputa un balón con Isaac Romero en el Rayo-Sevilla en Vallecas de LaLiga / SERGIO PÉREZ / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club jugará este domingo la jornada 27 de LaLiga EA Sports contra el Rayo Vallecano. Lo hará en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde acumula ya tres partidos consecutivos sumando con cinco de nueve puntos posibles y donde buscará una victoria que lo aleje más de los puestos de descenso y que lo acerque a la zona noble de la clasificación.

El duelo llega con ambos equipos igualados a puntos después de la victoria del Rayo (3-0) en su encuentro aplazado ante el Oviedo, mientras que el Sevilla encadena cuatro jornadas sin perder (tres empates y un triunfo), lo que le ha permitido alejarse del descenso a seis puntos y situarse a la misma distancia de la séptima plaza.

En el apartado de bajas, Almeyda solo tendría las ausencias por lesión de Peque y Marcao. Peque estará varias semanas fuera por una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, con un plazo estimado de recuperación de cuatro a ocho semanas, por lo que se perdería varios compromisos ligueros. Suazo también será baja por sanción al cumplir ciclo de amarillas.

La noticia positiva es que Azpilicueta y Sow han vuelto a entrenarse con normalidad con el grupo tras realizar trabajo específico en el gimnasio el miércoles para controlar cargas. Además, Rubén Vargas ya trabaja como uno más con el equipo y podría tener minutos contra los vallecanos.

Horario del partido entre Sevilla FC y Rayo Vallecano

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez se enfrentarán en la jornada 27 de La Liga EA Sports este domingo 8 de marzo a partir de las 18:30 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En los cinco enfrentamientos más recientes en Nervión venció el de la temporada pasada el conjunto sevillista por la mínima con un gol de Sow, empató hace dos, perdió hace tres y goleó en las otras dos por 3-0 y 5-0.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC-Rayo Vallecano

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, correspondiente a la jornada 27 de La Liga EA Sports, será retransmitido Movistar+ y Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

