El análisis de Íñigo Pérez sobre el Sevilla: "El Sevilla viene en una tendencia en la que se empieza a ver lo que Almeyda quiere"
"En función de lo que el Sevilla proponga, sobre todo en la fase defensiva, haremos una cosa, y en función de lo que pensemos que tenemos que hacer para atacar, haremos otra"
Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, habló en la previa del partido ante el Sevilla Fútbol Club de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El técnico rayista repasó las bajas que tendrá su equipo en Nervión y la dificultad a la hora de enfrentar a los de Matías Almeyda.
Bajas ante el Sevilla: "Estamos bien, al margen de estas ausencias, pero es un momento ideal para la gente que le toca participar, demostrar que, como yo veo cada día, están preparados y nos van a ayudar".
Centrado en el Sevilla: "Mantengo un poco la misma línea del discurso, porque creo que tanto Europa como hablar de Europa, hablar de permanencia, son ideas abstractas, no podemos tocarlas. Yo siempre me centro en lo que tengo delante, que es el partido del Sevilla. Es cierto y vuelvo a decir que estamos en Europa y eso es un hecho que se puede demostrar. Todos miramos la clasificación y nos vemos ahí, pero es algo que no tiene que tener más tiempo en nuestra cabeza que esta propia conversación. Nosotros nos tenemos que centrar en el entrenamiento de hoy, en el partido del Sevilla y, al final de temporada, ver dónde hemos sido capaces de situarnos. No creo que tenga que ver tanto con hablar de Europa, eres ambicioso, hablas de permanencia, eres una persona negativa o pesimista o que tienes falta de ambición. Creo que tiene más que ver con cómo hemos afrontado toda esta temporada para poder estar ahora sextos y, siempre ha sido de esta manera la que digo, entrenamiento de hoy, lo mejor que podamos, el partido de mañana, buscar la excelencia y así sucesivamente y cuando termine la temporada ver dónde hemos terminado".
Balance de la temporada hasta el momento: "Creo que es sencillo, si faltando todavía un tercio de campeonato tenemos cerca la puntuación que hicimos el año pasado, quiere decir que esta temporada hemos tenido una mejoría en cuanto al nivel expuesto y que hemos tenido la recompensa de los puntos muchas veces y quizá el año pasado, sobre todo en la primera parte, incluso en la que no estoy yo, el equipo mereció más puntos de los que obtuvo y este año hemos podido obtener esos puntos, seguir mejorando individualidades que luego mejora el colectivo y por eso estamos tan cerca de poder lograr la puntuación del año pasado".
Cómo llega el Rayo a nivel físico y anímico: "En términos físicos estamos plenos, estamos completos, hemos tenido una semana muy buena para poder entrenar, también para gestionar las cargas dado el mes en el que entramos, que entramos el último tercio y hay que tener en cuenta todo lo acumulado hasta ahora y en términos anímicos ya recuperados y con ganas de que llegue mañana para ver si podemos revertir estas dos derrotas que hemos cosechado los dos últimos partidos".
Coeficiente UEFA y posibilidad de que el octavo juegue Europa: "Bueno, conocemos este tipo de sucesos que se pueden dar debido al rendimiento de los clubes en competiciones europeas, pero vuelvo otra vez a la primera respuesta que he dado. Creo que tenemos que centrarnos en cada entrenamiento, en cada acción que nosotros podamos tocar y cuando termine la temporada veremos un montón de situaciones que nos dirán por qué jugamos, si jugamos, si los equipos españoles en Europa han estado bien y permiten entrar a 8 o 9, si no, cuántos puntos tenemos, si podemos acceder a ello, si hemos mejorado la temporada pasada en otros términos. Centrarnos siempre en lo que tenemos delante, es algo que a nosotros como grupo nos va a permitir poder optar a este tipo de situaciones".
Así analiza Íñigo Pérez al Sevilla de Almeyda
Cómo ve al Sevilla: "El Sevilla viene en una tendencia en la que se empieza a ver lo que el entrenador quiere. Es verdad que son equipos con complejidad a nivel social, a nivel de presión, a nivel de exigencia porque son clubes que tienen una grandeza en un presente muy cercano y eso cuesta mantenerlo. Por eso verlos en una situación clasificatoria cerca de nosotros puede parecer que no están en un buen momento. Quiero quitar eso de un plumazo y hacer ver a mis jugadores que el de mañana es un partido similar al de Villarreal en cuanto al nivel de los jugadores, el nivel colectivo, al nivel del entrenador y que deberemos estar muy bien, como dije el otro día, buscando la excelencia para poder competir con el Sevilla".
Trabajo en la semana: "La misma línea que hacemos cada semana. Hay un análisis previo del rival, hay un análisis de lo propio que viene dándose en los partidos que el Rayo disputa. Intentar de los dos análisis obtener conclusiones, que es lo difícil, y a partir de ahí diseñar una semana que nos permita mejorar como equipo, neutralizar y atacar al rival que nos enfrentamos. Es la idea que cada semana el cuerpo técnico tiene en mente".
Posible cambio de sistema ante las bajas: "Los sistemas están bien para poder plasmar en las crónicas o en los juegos de estos que hay ahora de ficho a un jugador, al otro y tal, pero luego vemos realmente que cada sistema tiene su propio movimiento, son sistemas dinámicos y nosotros como decía antes, en función de lo que el rival proponga, sobre todo en la fase defensiva, haremos una cosa y en función de lo que pensemos que tenemos que hacer para atacar, haremos otra. Tenemos bajas, gente importante, gente que ha jugado muchos minutos hasta ahora, pero lo digo desde el día uno, estoy contento con la plantilla y mañana entrarán otros y estoy seguro que van a ofrecer el mismo rendimiento".
