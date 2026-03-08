Almeyda muestra preocupación por Azpilicueta y valora el empate del Sevilla ante el Rayo: "Lo importante acá es sumar"

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, habló para Movistar al término del encuentro en el que el conjunto nervionense empató en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Rayo Vallecano. Se adelantaron los sevillistas con el gol de Akor Adams y empataron los vallecanos con el de Pacha Espino en el segundo tiempo.

El análisis de Almeyda tras el Sevilla 1-1 Rayo Vallecano

Sensación tras el empate: "Yo creo que justo, se enfrentaron dos equipos que nos estudiamos bastante y como dije antes, creo que su equipo es de los que más me gusta, cómo juegan, cómo estudian, cómo modifican y no era un partido fácil y bueno, nosotros estábamos en su mar y seguir adelante".

Cambios del Rayo y lo mejor del Sevilla: "Bueno, los cambios que hizo fueron buenos. De hecho, el gol vino así, bien estudiado. A veces sale, a veces no. Bueno, yo siempre remarco la entrega de los jugadores. No es fácil jugar contra ellos, tienen mucha movilidad, tienen unos movimientos que hacen de tres cuartos de arriba que si no están despiertos encuentran a un jugador libre siempre. Y bueno, era retroceder para sacarlo un poco de espacio y una vez recuperar salir con más velocidad al contragolpe".

Qué buscó con los cambios: "Era un poco, pero también, teniendo en cuenta los laterales que tienen ellos, que pasan muy bien al ataque, habría que contrarrestar eso en fase defensiva y poder ponerlos como laterales una vez que nosotros tuviésemos el balón. Por momentos se logró, por momentos demasiado apresurado, por momentos íbamos mucho para el medio en vez de abrir, pero bueno, creo que no son fáciles".

Un punto más: "Bueno, creo que si hubiésemos empatado en la primera rueda tendríamos algunos puntos más, pero es fútbol, en definitiva es largo. Quedan varias fechas y lo importante acá es sumar".

Cómo está Azpilicueta tras su cambio por lesión: "Siempre me preocupa porque es un jugador importante para nosotros, es el cerebro que tenemos junto a Nema (Gudelj) y bueno, esperemos que no sea mucho".