El Sevilla suma ante el Rayo en Nervión y se acerca a la permanencia tras cinco jornadas sin perder (1-1)

Salió contento del derbi Matías Almeyda con lo que propuso el Sevilla Fútbol Club y únicamente hizo un cambio por decisión técnica ante el Rayo Vallecano con la entrada de Tanguy Nianzou por Carmona, alineando a cuatro centrales con Juanlu y Oso como carrileros en un equipo sevillista cuyo orden defensivo es la premisa principal en la que basa el Pelado su idea de juego. Rubén Vargas fue finalmente uno de los descartes en la lista en las horas antes del partido.

Pudo quedarse en nada el planteamiento inicial del técnico sevillista en una acción en la que Jorge de Frutos se quedó en la frontal con buena opción de tiro para adelantar a los de Íñigo Pérez, pero Vlachodimos es un muro al que es difícil sobrepasar y detuvo el disparo.

Fue mejor y más peligroso el Rayo en los compases iniciales, intentándolo también Fran Pérez en un remate rechazado y probando desde la esquina, pero rápidamente el Sevilla el cogió el pulso al partido y anotó en la primera y única que tuvo en toda la primera mitad.

El defensa senegalés del Rayo Nobel Mendy (2i) pelea un balón aéreo con el delantero nigeriano Akor Adams (i), del Sevilla. / Julio Munoz / EFE

El gol nació en una falta que botó Nianzou. El francés pensó quién iba a ser el receptor, encontró espacio para ponérsela a Azpilicueta y el navarro, tras controlar y perfilarse, sacó un centro con su zurda para Akor Adams, que le ganó a Lejeune la partida en el segundo palo y batió a Batalla con un cabezazo picado.

El resultado levantó el ánimo en Nervión y el Sevilla se lanzó a por el segundo, sin encontrar el premio en los intentos del nigeriano y de Nianzou. Sin sufrir y manejando las acciones importantes se llegó al descanso con un conjunto sevillista que gozó de oportunidades desde la esquina en un encuentro cerrado.

Satisfecho con lo que mostraba el cuadro hispalense en el campo, el cuerpo técnico de Matías Almeyda comandado por Javi Martínez desde la banda no hizo modificaciones tras el descanso.

Al igual que en el primer tiempo, el Rayo salió a por el gol y esta vez sí se lo encontró en el minuto 50. Fran Pérez subió la banda, levantó la cabeza y vio la llegada en la frontal de Pacha Espino. El uruguayo vio algo adelantado a Vlachodimos y probó suerte con un disparo muy colocado al palo largo que se coló cerca de la escuadra del griego, quien quizás algo más pudo hacer.

El primer cambio llegó cuando Azpilicueta se echó la mano a la parte posterior de su muslo derecho antes de la hora de partido. Contrariado y sin poder seguir tras probarse se marchó el de Zizur Mayor, entrando Carmona en su lugar y retrasando a Juanlu.

Las sustituciones, ya con Chidera Ejuke e Isaac Romero en el campo tras refrescar Javi Martínez la delantera, no consiguieron imprimir mayor ritmo a un Sevilla que quedó tocado tras el tanto del lateral charrúa del Rayo y que no creó demasiado peligro a Batalla en el segundo tiempo. Las más claras llegaron en libres directo, desperdiciando el primero Gudelj, amonestado desde el minuto 2, y salvando Ratiu el segundo golpeo seco cuando ya se colaba en la red vallecana.

Reparto justo de puntos entre Sevilla y Rayo para dejar con 31 puntos a los de Matías Almeyda, como a los de Íñigo y al Girona, que sirve para que los nervionenses duerman al término de esta jornada a seis puntos del descenso, que lo marca con 25 el Mallorca. Un punto más cerca del objetivo para el conjunto sevillista, que sigue sin perder por quinta jornada y empieza a encontrar el camino de la permanencia a base de sumar semana tras semana. El calendario más inminente del Sevilla lo medirá al Barça en el Camp Nou la semana que viene y cerrará con el Valencia en Nervión, en un partido clave, antes de afrontar el último parón internacional.