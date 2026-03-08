Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Rayo: Akor Adams acude a su cita con el gol

El Sevilla Fútbol Club sumó un punto ante el Rayo Vallecano en un partido en el que consiguió adelantarse por medio de Akor Adams en el primer tiempo y en el que se vio sobrepasado y con poca reacción tras el tanto de Pacha Espino en el minuto 50.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(6) Matías Almeyda: quinta jornada consecutiva en la que logra el Sevilla puntuar, algo que poco a poco lo acerca a la permanencia, pero de vez en cuando le debe tocar ganar antes de que apriete el calendario. Difícil entender lo que buscó con Agoumé tan adelantado. Después del gol del Rayo se vio a un Sevilla con poca reacción para ir a por la victoria.

Titulares

(5) Odysseas Vlachodimos: un paradón a De Frutos a los cuatro minutos permitió que el Sevilla no empezara por debajo en el marcador. En el gol de Pacha Espino no estuvo del todo bien colocado.

(7) César Azpilicueta: se sacó un centro perfecto con la izquierda para que Akor abriera el marcador. Se marchó lesionado antes de la hora de partido y tuvieron que ponerle hielo en la parte posterior del muslo derecho mientras se echaba las manos a la cara.

(6) Nemanja Gudelj: la amarilla del minuto dos no le pesó para ser el líder junto a Azpilicueta del sistema defensivo del Sevilla. Concentrado y atento permanentemente a De Frutos. Muy cerca de anotar un golazo en una falta lateral en los minutos finales.

(6) Tanguy Nianzou: cuando el físico le respeta, algo que no es sencillo en este equipo ni para él en el plano personal, demuestra que tiene condiciones y que es titular indiscutible. Solvente, concentrado casi en todo momento y achicando balones en los minutos finales.

(7) Kike Salas: ganó 6 de los 7 duelos, dejó como casi siempre su remate a portería demostrando que tiene gol y olfato en área contraria y mantuvo la concentración jugando como lateral en línea de cuatro con Oso por delante.

(4) Lucien Agoumé: cómodo con cuatro centrales por detrás y junto a Sow a la hora de defender. Perdido tan adelantado.

(6) Djibril Sow: el paso de las jornadas ha hecho que se vea una versión del suizo más aproximada al jugador que fichó el Sevilla del Eintracht. Bien junto a Agoumé e implicado en la resta para que el Rayo no encontrara pasillos interiores.

(5) Juanlu Sánchez: atento al interceptar, ganando duelos y con seguridad a la hora de entregar el balón. Se le vio más cómodo hasta que entró Carmona y tuvo que retrasar su posición.

(6) Oso: siempre está dispuesto a bajar aunque suba, recupera balones y el público se lo agradeció, pero no estuvo hoy tan certero en los duelos ni en los pases. Mejor siempre en ataque siendo un peligro cada vez que sube la banda izquierda.

(2) Alexis Sánchez: inoperante. La motivación del derbi desapareció y volvió a mostrar la cara que lleva ofreciendo toda la temporada. Está en el ocaso de su carrera y es un jugador que puede dar pinceladas, pero igual no fue la mejor decisión que comenzara de inicio.

(8) Akor Adams: tuvo una ocasión clara y terminó dentro de la red. Se posicionó bien tras Lejeune, le ganó la batalla y anotó de cabeza picando a la red. Séptimo gol en Liga.

Akor Adams celebra su gol durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Sevilla FC y Rayo Vallecano disputaron en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Julio Muñoz / EFE

Suplentes

(5) José Ángel Carmona: se colocó por delante de Juanlu,

(3) Chidera Ejuke: ingresó al campo como el revulsivo que necesitaba el Sevilla para despertar tras el gol del Rayo, pero todo lo que empezó con peligro lo terminó perdiendo tras llenarse de balón en varias ocasiones.

(3) Isaac Romero: tocó tres balones y perdió uno.

(Sc) Batista Mendy: entró en los minutos finales.