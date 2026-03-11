Azpilicueta y Maupay regresan con el Sevilla antes de visitar al Barça

El Sevilla Fútbol Club ha vuelto este miércoles a los entrenamientos después de una sesión de descanso y otra de recuperación tras empatar el domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán a dos ante el Rayo Vallecano. Del partido en Nervión salió tocado César Azpilicueta y no entraron en la lista ni Neal Maupay ni Rubén Vargas.

Matías Almeyda, que tendrá que cumplir el cuarto encuentro de los siete de sanción en el Camp Nou, prepara ya una salida muy difícil ante el Fútbol Club Barcelona, al que se medirá, seguramente, con los tres citados anteriormente en la lista de convocados.

Azpilicueta y Maupay regresan de cara al Barça

Y es que el miércoles ha comenzado de la mejor manera posible en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, con las vueltas de César Azpilicueta y Neal Maupay al grupo junto al resto de sus compañeros. El defensa navarro salió tocado del choque ante el Rayo y pidió el cambio a la hora de partido tras echarse la mano a la parte posterior de su muslo derecho. "Siempre me preocupa porque es un jugador importante para nosotros, es el cerebro que tenemos junto a Nema (Gudelj) y bueno, esperemos que no sea mucho", manifestaba Almeyda al término del partido.

Con el de Zizur Mayor ejercitándose como uno más, el técnico de Azul podrá contar con él para frenar al arsenal ofensivo azulgrana el próximo domingo. El otro que regresa es Maupay, que se ha perdido los dos últimos compromisos del Sevilla por molestias.

También suma una sesión más Rubén Vargas. No fue citado contra los de Íñigo Pérez pero se espera que sí pueda entrar en la lista de la expedición que viaje a Barcelona. Almeyda ya advirtió antes del Rayo que estaba mejor e "hizo algo de fútbol" y venía "participando con el grupo".

Ejuke y Juanlu, en el entrenamiento del Sevilla FC este miércoles / Sevilla FC

La nota negativa la puso Chidera Ejuke, baja de la sesión matinal en el Sevilla este miércoles en el comienzo del entrenamiento junto a los lesionados Marcao, Peque y Kike Salas. El central presenta una moderada lesión a nivel del gemelo interno de su pierna derecha.

Parte médico de Kike Salas y posible vuelta

"Kike Salas presenta una moderada lesión a nivel del gemelo interno de su pierna derecha, según informan los servicios médicos del Sevilla FC. El central sevillista queda a la espera de evolución para reincorporarse al grupo".

El canterano sevillista estará ausente entre dos y tres semanas, siendo baja confirmada para el partido de este domingo en el Camp Nou ante el Barça. La intención es que pueda adelantar su vuelta y esté para el decisivo choque en Nervión ante el Valencia, pero si llegara ya estaría a las órdenes de Almeyda durante el parón con vistas a regresar en el Oviedo-Sevilla.