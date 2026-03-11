Januzaj responde a las críticas: "Si pensara en la opinión de todo el mundo, estaría muerto"

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este miércoles por primera vez en la semana de cara al duelo en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona. Para dicho encuentro contará Matías Almeyda con César Azpilicueta, Neal Maupay y Rubén Vargas, no así con Kike Salas, Peque y Marcao, que serán las bajas en territorio azulgrana.

Al término de la sesión habló Adnan Januzaj en la rueda de prensa intersemanal repasando las claves del futuro encuentro del conjunto sevillista y su actual nivel en el equipo además de su situación personal en los últimos años.

Cómo está en el plano personal: "Hace poco que venía de lesión pero ahora físicamente me siento muy bien. Y yo creo que, como lo he dicho antes también para un jugador, es lo más bonito que hay estar bien físicamente".

Quiere seguir en el Sevilla: "Sí, me siento bien aquí. Bueno, con el cariño también de la gente que están trabajó el día a día, me siento muy bien aquí y bueno, en el fútbol, sabes al final puede pasar muchas cosas y yo de momento me siento bien aquí y al final de la temporada veremos lo que pasa".

Importancia de Matías Almeyda: "Nunca han sido realmente un problema con los entrenadores o nada, era otro tipo de problema, pero bueno, yo siempre, como he dicho dónde había ido en los clubes donde he hecho, lo he hecho bien. Así que este año estoy aquí por eso para intentar rendir lo mejor posible y dar algo que no podría haber dado los últimos años al Sevilla".

Imágenes del derbi encarándose con afición del Betis: "Sabes que tú al final vas de buena porque tú obviamente no vas a buscar problemas con nadie. Porque está tu afición ahí, vas saludando y bueno, la gente te insultan de manera que a veces puede afectar a una persona, ¿sabes? Pero bueno, al final lo que pasa son cosas de fútbol que al día de hoy, como lo vimos en el fútbol, hay muchas cosas y racismo, hay de todo y eso nunca es bueno. Nosotros somos humanos como cada uno de vosotros y lo que queremos es un poco de respeto. Porque nosotros estamos ahí dando la vida en el campo, entre nosotros y lo entiendo entre jugadores, porque al final es el juego, pero que gente de fuera vienen y te insultan y es un poco feo".

Decisión de bajarse el sueldo en verano: "Al final quise jugar aquí dando mi mejor nivel también al Sevilla porque no he tenido la oportunidad durante los últimos tres años y sabes que al final dónde he ido siempre he mandado cariño en todos los clubes y entonces yo intento dárselo de vuelta con mi calidad y poder aportar".

Consejos a los jóvenes: "En el día a día trabajar mucho y estar tranquilo, obviamente, porque al final cuando hay tanta cosa encima de ti cuesta mucho. A lo mejor le pueden costar muchas cosas, estrés, todo tipo de cosas, pero bueno, a los jóvenes hay que cuidarlos y darles buenos consejos e intentar darles confianza porque al final un jugador joven siempre va a necesitar confianza para poder enseñar sus mejores cosas".

Januzaj describe al Sevilla y repasa las críticas a su figura en el pasado

Cómo ve al Sevilla: "Bueno, bien, yo veo al equipo bien. Solo hemos perdido un partido en la segunda vuelta, ¿no? Bueno, un partido que es muy poco. Yo veo al equipo peleando mucho por cada uno de verdad que varias acciones que podemos evitar goles, ¿sabes? Pero al final eso es parte de fútbol, parte de equipo y bueno, de lo que veo, veo al equipo bien".

"Si no estás fuerte mentalmente, no vas a llegar a ningún sitio"

Críticas dudando de su compromiso en el pasado: "Si pensara en la opinión de todo el mundo, estaría muerto, ¿sabes? Dejo el fútbol, me quedo en casa y me quedo ahí porque al final ya sabes que en el fútbol de hoy a mañana puede cambiar mucho. Hoy estás de mejor y mañana puedes estar peor. Es el mundo del fútbol. Si no estás fuerte mentalmente, no vas a llegar a ningún sitio. Entonces siempre he estado una persona que en mi mente he estado tranquilo, intentando trabajar lo más posible. Es verdad que por mi estilo de juego, es verdad que a veces parece que estoy porque es mi estilo de juego desde pequeño he jugado así. Entonces de hoy a mañana no puedes cambiarlo, siempre ha sido mi estilo y bueno, es verdad que a veces tengo esa técnica tan fácil que a veces en el campo parece que estoy tan relajado, pero en compromiso siempre he tenido el compromiso de querer jugar al fútbol".

Buenas sensaciones: "Bueno, eso ahora me siento muy bien la verdad. En los últimos partidos he empezado a dar un poco un poco más, pero yo creo que ya quedan 11 partidos y yo daré lo mejor de mí para por lo menos hasta final de la temporada. Lo más importante es salvarse primero y luego dar el mejor rendimiento posible si respetan siempre las lesiones, es obviamente".

Adnan Januzaj, durante el partido entre Getafe y Sevilla en el Coliseum de la jornada 25 de LaLiga EA Sports / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Yamal, un jugador que le gusta a Januzaj: "Obviamente sabemos el jugador que es, a mí me gusta ese tipo de jugador porque son diferentes, te pueden cambiar un partido, técnicamente son de otro mundo. Entonces es el tipo de juego que me gusta. Y luego la parte esa yo creo que él seguramente está bien aconsejado y es verdad que cuando eres joven quieres disfrutar también de la vida, pero al final si tú rindes en el campo, nadie te puede decir nada, así que yo creo que merece estar donde está y lo que hace con 18 años pues es muy fuerte".

Lesión ante el Espanyol: "Obviamente duros, porque al final es el momento donde siempre me he encontrado bien, físicamente, en donde estaba dando más y luego, bueno, ese partido de donde me rompiste rompió porque al final encima estaba riñendo bien. Y bueno, al final para un jugador te caes un poco porque mentalmente siempre tener varias lesiones te cansa, ¿sabes? Y tú haces pruebas y haces de todo, intentas saber por qué, pero al final el cuerpo no nadie lo puede puedes controlar unas partes, pero no puedes controlar todo tampoco".

23 años y medio sin vencer en Liga en el Camp Nou: "Siempre hay que creer en la vida porque si no es mejor quedarnos en Sevilla y no vamos. Hay que ir al partido e intentar ganarlo, lo hemos hecho aquí en casa y vamos a intentar hacerlo ahí también".