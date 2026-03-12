Buenas noticias para el Sevilla antes de visitar al Barça: Azpilicueta, Vargas y Maupay apuntan al Camp Nou

El Sevilla Fútbol Club ha dado un paso más en la preparación del exigente choque del próximo domingo ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Después de que el miércoles regresaran al grupo César Azpilicueta y Neal Maupay, ambos han vuelto a ejercitarse este jueves con normalidad, en una sesión en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios que refuerza el optimismo en Nervión de cara a la visita al feudo azulgrana. El encuentro está programado para este 15 de marzo a las 16:15 horas.

En el caso del central de Zizur Mayor, las noticias siguen siendo alentadoras. Las primeras exploraciones ya habían descartado una lesión tras las molestias sufridas frente al Rayo, y su presencia consecutiva en las sesiones de esta semana confirman que las sensaciones son buenas. A falta del último tramo de la preparación, todo apunta a que el navarro estará disponible para medirse al Barcelona.

También Rubén Vargas continúa avanzando en la dirección correcta. El suizo ya había trabajado con normalidad la pasada semana y su ausencia ante el Rayo respondió más a la cautela que a un problema, por lo que, tras acumular trabajo estos días, vuelve a ganar enteros para entrar esta vez en la convocatoria definitiva y tener opciones de reaparecer en Barcelona.

Maupay acumula una sesión más con el Sevilla

Neal Maupay, por su parte, ha enlazado otra sesión más con el grupo y también debería estar en la citación si no aparece ningún contratiempo de última hora tras perderse el derbi y el choque en Nervión ante el Rayo Vallecano.

La otra lectura positiva la deja Chidera Ejuke. El miércoles encendió una pequeña alarma al no verse en el inicio abierto a la prensa, aunque ese mismo día el club difundió imágenes suyas entrenándose. Con lo visto este jueves, y con Almeyda trabajando ya casi con todos salvo Marcao, Kike Salas y Peque, todo indica que el nigeriano ha completado ya la carga con normalidad y que el sobresalto ha quedado atrás.