Sevilla FC
Alineación probable del Sevilla ante el Barça en el Camp Nou: el plan de Almeyda para frenar a Lamine Yamal
El técnico sevillista puede saltar al Camp Nou con doble lateral izquierdo para frenar al astro barcelonés
El Sevilla Fútbol Club visita al Fútbol Club Barcelona este domingo 15 de marzo a las 16:15 en el Camp Nou, en el partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga. El equipo dirigido por Matías Almeyda, al que han rebajado un partido de sanción y se queda en seis, intentará sumar puntos fuera de casa para seguir alejándose definitivamente de la zona baja de la clasificación.
Durante la semana de preparación, el conjunto sevillista ha tenido algunas novedades. César Azpilicueta, que terminó con molestias el último encuentro ante el Rayo, ya se ha entrenado con normalidad y podría volver al once. También se espera el regreso a la convocatoria de Rubén Vargas y Neal Maupay, que no estuvieron disponibles en el último partido. En cambio, el Sevilla tendrá las bajas de Marcao, Peque y Kike Salas, este último por una lesión en el gemelo.
El Camp Nou no ha sido un estadio favorable para el Sevilla, que no gana allí en Liga desde diciembre de 2002 cuando lo hizo por 0-3 con un tempranero gol de Casquero y un doblete de Toedtli. Aun así, los nervionenses llegan con confianza tras haber derrotado al Barcelona 4-1 en el partido de la primera vuelta en Ramón Sánchez-Pizjuán.
El plan de Almeyda para frenar a Lamine Yamal
Después de un susto intersemanal, Lamine Yamal llegará finalmente al duelo ante el Sevilla Fútbol Club. El astro azulgrana deja atrás su malestar y entrena con normalidad a dos días del partido.
Este hecho, sobre el que fue cuestionado Almeyda en la previa, hará que su alineación pueda estar condicionada y se adapte a frenar a un jugador tan diferencial como el barcelonés. "Cada día que pasa lo hace mejor. Le ha agregado otras cosas a su juego, como tirar de tres dedos. Antes cuando enganchaba la metía contra el palo, pasó el tiempo la metió a un metro, pasa el tiempo la metió a la mitad y ahora directamente la está metiendo al ángulo. No sé por dónde más la puede meter. Es terrible. Y creo que es el mejor jugador del mundo hoy para mí. Es el que da gusto verlo jugar", manifestó el Pelado deshaciéndose en elogios a la perla del Barça.
En portería, Odysseas Vlachodimos será el que defienda la meta del conjunto nervionense en el Camp Nou. Por delante, el plan para frenar a Yamal, Raphinha y compañía pasa por tres centrales y tres carrileros en un esquema asimétrico que puede partir con cuatro en la zaga con dos por delante en los laterales o bien juntarse cinco en la retaguardia. Juanlu, que cumplirá su partido 100 en la élite como profesional con el Sevilla Fútbol Club, aspira a jugar en el carril diestro con Azpilicueta por detrás, y Oso adelantado a Suazo, quedando en el eje Nianzou y Gudelj.
Ese sería el entramado defensivo del conjunto sevillista para parar al arsenal ofensivo de los de Hansi Flick. Batista Mendy, podría ser una solución para meter piernas y complicar el juego interior, aunque todo apunta a que de inicio saldrán Lucien Agoumé y Djibril Sow en el doble pivote.
Akor Adams, fijo en la delantera, será el hombre de referencia y quien trate de cazar un balón a la espalda de la adelantada defensa culé, con Alexis Sánchez, que tuvo pasado barcelonista y querrá dar buena impresión en suelo azulgrana, de '10' con más libertad entre un sistema de Almeyda con una vocación claramente defensiva y al que el chileno deberá darle pausa y criterio para buscar salir cuando pueda a la contra.
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