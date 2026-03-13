Sevilla FC
Matías Almeyda avisa antes del Barça-Sevilla: "Tenemos que rozar la perfección"
"Nunca mando un mensaje para quedar bien, si me respetan es porque trato de ser sincero conmigo y con la gente a la que quiero, la del Sevilla"
Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro liguero ante el Fútbol Club Barcelona de este domingo en el Camp Nou. El conjunto sevillista no tendrá a Marcao, Peque y Kike Salas por lesión para medirse a los azulgranas y sí contará con Rubén Vargas de vuelta.
Tarea difícil ganar en Barcelona 23 años y medio después: "Creo que el Barcelona por más que esté cansado, que haya jugado ayer, que haya jugado hoy a la tarde, siempre juega de una manera excelente, desde donde lo mires. Y, bueno, seguramente será diferente el partido que jugamos de local al que jugaremos ahora de visitante. Intentaremos hacer cosas parecidas, pero también siendo conscientes de lo que enfrentamos. Siendo conscientes que hace 23 años y medio que nuestro equipo no gana en ese campo. Mucho tiempo. Muchísimo. Hay chicos que no lo vieron. Debe haber acá algún joven, ¿no? Pero es realmente difícil. Vamos a jugar con el mejor equipo. El mejor equipo de la Liga, uno de los mejores equipos de Europa. Y no importa, digamos, si están cansados o no, ellos lo hacen bien de igual manera. Bueno, creo que siempre hay entusiasmo y siempre somos conscientes de lo que enfrentamos y de qué manera podemos llegar a puntuar. Si en 23 años y medio no se pudo, intentaremos ser aquellos que lo hacen después de 23 años y medio".
Qué tiene el Sevilla diferencial para ganar: "Este equipo viene siendo consciente y viene luchando, como dije, de los partidos de pretemporada, donde si lo empatábamos estaba mal y si lo perdíamos ya creaba dudas del entrenador, de los jugadores... Y nosotros estamos con ese sentimiento desde el primer día que arrancamos. Estamos en esa búsqueda de salir de estos puestos tan incómodos para un club como el nuestro. Y nada, después de los años, esto que hace, la verdad, yo ni lo pienso. Solamente pienso en poder sumar y salir lo más rápido posible que este club, de una vez por todas, se salve rápido de la zona donde no tiene que estar y volver a la zona que merece estar y con más tranquilidad".
Conscientes del reto para sumar: "Es un rival que no perdona. Un rival que a medida que pasan los partidos caen más goles. Un rival que a medida que pasan los partidos tiene más tenencia. Un rival que pasan los partidos y juegan bien. Tienen algo más. Es difícil en todas sus líneas. Yo creo que ese rival mejoró a lo que enfrentamos nosotros. Pulió aún más todo lo bueno que tiene. La presión, el lugar donde la ejecutan, cómo salen jugando, la lectura que tienen por diferentes presiones que ejercen los rivales. Tienen jugadas de balón parado, de táctica fija, que terminan en gol. De sus laterales hacen goles. Y tenemos que estar en esos días que ellos no tienen que estar y nosotros estar en la perfección".
Idea para puntuar en el Camp Nou: "La perfección. Aunque la perfección no existe, es llegar casi cerca de ser perfectos en todo lo que está a nuestro alcance. Y ver si nos alcanza".
Nombres propios
Vuelta de Rubén Vargas a la convocatoria: "Vargas estaba el partido pasado solamente que él no se sentía seguro. Ya estaba, ya está curado. Entonces hoy esta vez hizo la semana prácticamente normal donde él se sacó un poquito sus propias dudas y que lo estamos esperando. Entonces seguramente lo vamos a ver este partido. Y qué importante es Rubén para nosotros, un jugador importantísimo".
Cómo está Tanguy Nianzou: "Creo que el acompañamiento médico va de la mano del acompañamiento del entrenador, que es el que ejecuta todo tipo de acción que va a pasar acá adentro. Con respecto a lo futbolístico, en el momento que considero que tienen que parar, escucho a los profesionales de esa materia y yo lo entreno de una manera diferente para que él llegue a jugar la cantidad de minutos que necesitamos que juegue. Entonces se convierte en un trabajo de equipo. Entrenador y staff médico, de kinesiólogos, de masajistas, de toda la gente que está trabajando en el día a día".
Nivel de Akor Adams tras los siete goles: "Yo lo que puedo llegar a percibir es que él está bien. Como todos sus compañeros. Están motivados, siendo conscientes de lo que nos estamos jugando. Está muy justo todo lo que estamos jugando y todos son importantes. Y siempre que los delanteros conviertan es lo que necesitamos. Así que digo que después de hacer un gol está muy motivado. Y sobre todo con el rival que va a enfrentar".
Continuidad de Isaac Romero en el once: "Podría ser. Estoy definiendo a ver cómo lo vamos a enfrentar. Lo que pasa es que cada vez que veo un video de ellos modifico y lo vuelvo a ver y vuelvo a modificar. Y bueno, es difícil. Todo lo que veas de ellos tenés que estar muy seguro en lo que vas a hacer como lo estuvimos en la primera media rueda. Creímos en lo que íbamos a hacer. Fuimos decididos en lo que íbamos a hacer. Y es verdad que el partido en un momento si convertían en penales iba a cambiar el rumbo seguramente. No se convirtió ese penalti y pudimos realizar y neutralizar por momento el juego de Barcelona. Por momento. Veremos si lo podemos hacer de visitante".
Batista Mendy, recurso frente al Barça: "Podría ser una alternativa también. Es una de las que estamos pensando".
La reflexión de Almeyda sobre el mensaje que manda antes del Barça-Sevilla
"No, porque yo nunca mando un mensaje para quedar bien. Y si me respetan a mí es porque yo trato de ser sincero primero conmigo y después con la gente que quiero, que en este caso es la del Sevilla. Si hace 23 años y medio que no se gana, las Copas es una cosa y el campeonato local, que está cuidando de no perder la categoría, es la realidad. Entonces yo no quiero hacer un discurso para que digan, guau, qué bien, Almeyda, cómo declara, no, no. Yo le voy a hablar una realidad. Si nosotros estamos lejos, a un metro, los jugadores, si resolvemos mal y todo, este equipo ganó todos los partidos que jugó hoy. Entonces, digo, si hace dos semanas nos decían que éramos el peor equipo de la historia, mucha gente, ¿no?, que se empataba un derbi con el peor equipo de la historia, digo, ¿cómo se va cambiando todo tan rápido? Nosotros vamos a ir como siempre. Y yo, saben que no pongo excusas porque, digo, no estaría dentro de mis genes esto, ¿no? Yo no pongo excusas, sí veo realidades como vi la primera conferencia de prensa que hablé con ustedes. A lo que jugábamos, cómo iba a ser el año y cómo va el año, bueno, digo, los hechos con los actos. Y creo que no estoy tan mal en mis pensamientos que tuve. Va ahí. Yo puedo acertar en un once, puedo equivocarme en una estrategia, no en los momentos. Este momento lo viví. Está el que cree y el que minimiza lo que yo digo, cuando digo que viví algo desde adentro, casi igual. Entonces, por eso digo que cada minuto, cada entrenamiento, cada segundo que estamos acá, tenemos que estar al cien. Y no creer que... vieron que en un momento se hablaba de Europa. ¿De qué Europa, muchachos? Estamos jugando la realidad que Sevilla se está jugando que no pierda la categoría. Esa es la realidad. Yo no quiero quedar bien con nadie. Porque a mí me conocen como soy. No armo discursos. De hecho, todo lo que hablo a ustedes se lo hablo de corazón, inclusive equivocándome. Pero no con algo que tengo escrito va a quedar bien. ¿Vamos a ir a jugar con el mejor equipo? Claro, es el mejor equipo, coincidimos o no. ¿Golea a todo el mundo? ¿Cuántos partidos perdió este equipo? Tres perdió. Uno perdió con nosotros. Y no lo hagan enojar más, no va a hablar más. Lo hacen enojar y después vamos nosotros. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en ese partido. Iremos en búsqueda de hacer lo mismo, con otra estrategia. Pero, ¿vieron que yo les dije y les digo muchas veces? ¿Qué entrenador piensa que va a ir a perder? ¿Qué entrenador prepara un equipo para perder? Yo creo que no, no existe. Todos los que habrán ido a jugar contra el Barcelona, en su interior habrán pensado ganar ese partido. Nosotros pensamos lo mismo. Después de realidades de análisis futbolístico que lo estamos haciendo, previo a un partido. Bueno, vamos a ver si nuestra estrategia nos sirve para poder volver a hacer lo que hicimos en la primera rueda. Difícil, no imposible".
Recursos para frenar al Barça: "Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a rezar. Rezar. Rezar. Y confiar en lo que vamos a hacer. Después acá no hay que ir en búsqueda de estos 23 años y pico. No hay que ir en búsqueda porque sabemos lo que enfrentamos. Enfrentamos al mejor equipo, con uno de los mejores entrenadores del mundo. Con los mejores jugadores. Y para nosotros son todas finales. Y más lo que nos estamos jugando nosotros. Entonces es totalmente difícil, no imposible, porque será 11 contra 11. Confío plenamente en nuestros jugadores. Y ellos están demostrando un amor propio terrible que eso puede ser un factor importante para nosotros. Pero sabemos la calidad que enfrentamos".
Dosificar a jugadores como Azpilicueta ante el Barça y pensar en la final ante el Valencia: No, que no es una final tampoco esa. Van a quedar 10 partidos. Nosotros tenemos 10 finales, no una. Ojalá fuese una. Acá tenemos que seguir con este sentimiento durante dos meses más. Un poco más. Entonces, eso también lo estamos analizando. No es definido todavía del equipo. Todavía no. Veremos cómo estamos mañana y de ahí pensamos solo en el partido de Barcelona. Después te queda toda una semana preparar lo que sigue, que es Valencia. Ver cómo salen todos los rivales, ver cómo nos va a nosotros y de recién de ahí se hace un estudio un poco más profundo de lo que viene".
Comparación Yamal vs Messi: "Yo no hago comparaciones. Creo que es hoy día uno de los mejores jugadores del mundo. Es joven. Cada día que pasa lo hace mejor. Le ha agregado otras cosas a su juego, como tirar de tres dedos. Antes cuando enganchaba la metía contra el palo, pasó el tiempo la metió a un metro, pasa el tiempo la metió a la mitad y ahora directamente la está metiendo al ángulo. No sé por dónde más la puede meter. Es terrible. Y creo que es el mejor jugador del mundo hoy para mí. Es el que da gusto verlo jugar. Y los mejores jugadores del mundo son los que te gusta ver jugar. Ahora no tienen solo ese mejor jugador del mundo. Tienen a la mitad de la cancha a otro. Por el costado a otro. Y tienen un enorme entrenador que no está en mí. No voy a descubrir, o ustedes no van a descubrir lo que diga yo, sino con los hechos de este señor, que es donde va. Se juega a un equipo con un estilo lindo".
