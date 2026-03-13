Matías Almeyda: "Si cada cohete vale 50 millones y en África hay hambre, ¿por qué no se llevan en arroz y en educación?"

La rueda de prensa previa de Matías Almeyda al Barcelona-Sevilla en el Camp Nou dejó varios titulares sobre fútbol. El Pelado, mostrando una vez más su lado más didáctico y terminando con una reflexión personal, repasó todos los nombres propios de su plantilla, desde la recuperación de Rubén Vargas a la forma de llevar a Nianzou para contar con él sin que el francés corra riesgo de lesión.

Antes de finalizar, el técnico argentino fue cuestionado por una aficionada sevillista que está pasando por un cáncer y a la que varias peñas le están ayudando para costear el tratamiento, acabando el de Azul con una larga respuesta en la que abordó los problemas de la vida y el deterioro del fútbol actual y cómo se aleja precisamente de la gente.

"El fútbol tiene algo que es muy lindo, despierta sentimientos. El fútbol, para mí, bien utilizado es un remedio para mucha gente, como para muchos de nosotros. Desde ese lugar digo: ¿a cuánto nos da de comer? Qué gratitud que el fútbol nos permita conocer, por lo menos a mí, diferentes culturas, otros países, viajar en avión, conocer otras personas o comer cosas ricas", expresaba el entrenador del Sevilla, que dejó claro una vez más la importancia del balompié en su vida: "Si no hubiese sido por el fútbol, en lo personal no sé cuál hubiese hecho", finalizaba sobre ese componente social que tiene el fútbol que a tantas personas ayuda.

El mensaje de Almeyda sobre la aficionada sevillista y el cambio del fútbol

"El fútbol es el fiel reflejo de las sociedades para mí. Porque hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido, eso quiere decir que no nos importa nada. Esa es la parte triste que tiene esto, el negocio tiene que seguir. Hay una guerra y yo me estoy rompiendo la cabeza a ver cómo va a ser el equipo para ir a jugar y romper estos 23 años. Pasamos de algo muy lindo a algo que es prácticamente casi inhumano. Si cada cohete que tiran vale 50 millones de euros y después decimos que en África hay hambre, ¿por qué en vez de tirar esos cohetes no llevamos 50 millones de euros en arroz y en educación? Seguimos viviendo un mundo que es para uno mismo", analizaba Matías Almeyda sobre la guerra en Oriente Medio.

"Hay guerras y hablamos de un partido, el fútbol es el fiel reflejo de la sociedad"

Yéndose al plano personal, el Pelado dejó claro que "lo que he tratado y lo que voy haciendo en el fútbol es poder disfrutar de esa parte, de invitar a alguien a un entrenamiento, valorar cuando se paran acá para que te pidan una foto, le doy el valor porque fui joven y no olvido. Invito a un montón de gente a los entrenamientos y veo la ilusión que crea, la felicidad".

Por último, Almeyda reconoció que le gustaría volver a esa esencia que tenía el fútbol bastantes años atrás: "Hace treinta años venía y había hinchas mirando los entrenamientos. Qué feo que se perdió eso, ¿no? Lo perdimos entre todos. Digo, ¿volverá eso o no? Porque nos preocupamos siempre por otras cosas, pero no por la esencia del folclore del fútbol. A mí me gustaría que vuelva a ese folclore. Folclore de juego, de que la gente disfrute, de estar más juntos. Fíjense que periodistas, entrenadores, árbitros, es todo como muy separado y no era así. Esto no era así. En ninguna parte del mundo. Y va en ese proceso, en el mismo proceso que hay una guerra y seguimos jugando. Socialmente, para mí el mundo va retrocediendo. En todos los aspectos y somos todos parte de esto, ¿no? Me extendí por otro lugar. Más de corazón, disculpen".