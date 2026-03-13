Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla FC

FC Barcelona - Sevilla FC: horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El conjunto de Matías Almeyda tiene las bajas confirmadas de Marcao, Peque y Kike Salas para medirse al Barcelona de Hansi Flick, que no tendrá a Lamine Yamal

Imagen de grupo de los jugadores del Sevilla Fútbol Club en el entrenamiento en la CD José Ramón Cisneros Palacios de este jueves previo al Barça en el Camp Nou

Imagen de grupo de los jugadores del Sevilla Fútbol Club en el entrenamiento en la CD José Ramón Cisneros Palacios de este jueves previo al Barça en el Camp Nou / Sevilla FC

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club visitará este fin de semana al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, territorio que no conquista desde hace más de 23 años. Con Matías Almeyda al frente buscarán los nervionenses lograr sumar fuera de casa para seguir con su escalada en la tabla que les permita abandonar por completo una lucha por el descenso que cada vez es más improbable.

La semana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros ha tenido buenas y malas noticias. César Azpilicueta, que acabó tocado tras el duelo ante el Rayo del pasado domingo en Nervión, ha entrenado con normalidad y apunta al once de nuevo en una convocatoria a la que deben regresar tanto Rubén Vargas como Neal Maupay. Ambos se ejercitaron en la previa del choque con los de Íñigo Pérez pero se quedaron finalmente en la grada y no entraron en la lista de citados.

En el penúltimo entrenamiento de este viernes todo ha transcurrido con normalidad.

A las conocidas bajas de Marcao y Peque se ha sumado esta semana la de Kike Salas, que presenta una moderada lesión a nivel del gemelo interno de su pierna derecha y queda a la espera de evolución para reincorporarse al grupo. Se estima que el central sevillista reaparezca tras el parón, pero igual puede forzar para el importante duelo ante el Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán antes de la última pausa de selecciones de la temporada.

Horario del partido entre el FC Barcelona y el Sevilla FC

El Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda se medirán en la jornada 28 de LaLiga EA Sports este domingo 15 de marzo a partir de las 16:15 horas en el Camp Nou.

El feudo azulgrana no ha sido históricamente un campo sencillo para el Sevilla. Allí lleva sin ganar en Liga desde el 15 de diciembre de 2002, cuando lo hizo por 0-3 con un tempranero gol de Casquero y un doblete de Toedtli.

En las cuatro más recientes en el campeonato nacional ha caído y logró empatar a uno en octubre de 2020 con goles de Luuk de Jong y Coutinho. En la ida en Nervión, el Sevilla venció de forma contundente por 4-1 al Barça en el mejor partido de los de Almeyda en la campaña.

Isaac Romero celebra su gol contra el Barcelona, durante el partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports, en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Isaac Romero celebra su gol contra el Barcelona, durante el partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports, en el Ramón Sánchez-Pizjuán / Raul Caro / EFE

Dónde ver por televisión el FC Barcelona-Sevilla FC

El encuentro entre el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports, será retransmitido en directo por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y por LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) para los establecimientos públicos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Tras el choque en el Camp Nou, el Sevilla recibirá al Valencia Club de Fútbol el sábado 21 de marzo en el Ramón Sánchez-Pizjuán antes del último parón internacional de la temporada.

