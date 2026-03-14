El Sevilla visita al Barça con un reto enorme: romper 23 años sin ganar en el Camp Nou

El Sevilla Fútbol Club visita este domingo el Camp Nou para medirse al FC Barcelona en un partido que mezcla historia, necesidad y un enorme desafío deportivo. Para los de Matías Almeyda, el encuentro llega en un momento clave del campeonato en el que sumar fuera de casa significaría dar otro paso hacia la tranquilidad en la clasificación y alejar definitivamente los fantasmas de la zona baja.

El reto es mayúsculo. No solo por el rival, líder y uno de los equipos más dominantes del fútbol europeo, sino también por un dato que pesa en la memoria nervionense: el Sevilla no gana en Liga en Barcelona desde diciembre de 2002.

El técnico argentino lo tiene claro. Para competir en el feudo azulgrana, su equipo tendrá que acercarse a algo que él mismo define como "rozar la perfección". El Barça de Hansi Flick llega lanzado, con una producción ofensiva creciente y con una capacidad para castigar cualquier error que obliga a extremar la concentración durante los noventa minutos. "Es el mejor equipo de la Liga y uno de los mejores de Europa", reconocía el Pelado en la previa, consciente de que cada detalle puede marcar la diferencia.

Un once defensivo para frenar al Barça

Alineación del Sevilla Fútbol Club

La idea del entrenador sevillista pasa por reforzar el sistema defensivo para contener el enorme caudal ofensivo azulgrana. Todo apunta a un esquema con tres centrales y carrileros, pensado para proteger los espacios y cerrar las vías interiores que alimentan el juego del Barça. La amenaza principal tiene nombre propio: Lamine Yamal. El joven talento culé, que ha superado sus molestias y estará disponible, es para Almeyda "el mejor jugador del mundo ahora mismo". El plan sevillista girará en buena parte alrededor de frenar su desequilibrio, sin descuidar otras piezas clave del ataque azulgrana.

En ese dibujo táctico que volverá a ser asimétrico, Odysseas Vlachodimos defenderá la portería, mientras que la defensa podría estar formada por Azpilicueta, Nianzou y Gudelj, con Juanlu y Suazo ocupando los carriles. El joven canterano, además, alcanzará en el Camp Nou un registro simbólico: su partido número 100 como profesional con el Sevilla. En el centro del campo, el trabajo de Lucien Agoumé y Sow será fundamental para cortar la circulación culé y sostener al equipo.

Arriba, el Sevilla buscará hacer daño con pocos toques y mucha velocidad. Akor Adams, autor de siete goles esta temporada, será la referencia para atacar los espacios a la espalda de la adelantada defensa blaugrana, con Alexis Sánchez actuando con libertad entre líneas y aportando pausa y experiencia en los momentos en los que el equipo consiga respirar.

Pese a la dificultad, el recuerdo del 4-1 de la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán demuestra que el Sevilla sabe cómo incomodar al Barcelona. Aquella tarde los nervionenses firmaron uno de sus partidos más completos del curso. Repetir algo parecido en el Camp Nou será la única vía para romper una racha que dura más de dos décadas.

Con humildad, realismo y confianza en el carácter de su plantilla, el Sevilla de Almeyda, al que le han rebajado un partido de sanción, afronta el duelo como una de esas pruebas que pueden marcar el rumbo de la temporada. Si algo repite el Pelado desde que llegó es que su equipo no busca excusas. sólo competir. Y en Barcelona, para puntuar, tocará hacerlo casi perfecto. Y rezar, sobre todo, rezar.