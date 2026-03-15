Sevilla FC
Gudelj señala los penaltis como clave de la derrota del Sevilla ante el Barcelona: "Nos han dolido mucho"
El Sevilla FC ha sufrido una dura derrota esta tarde en el Camp Nou
El defensa del Sevilla FC, Nemanja Gudelj, lamentó la derrota sufrida por su equipo ante el FC Barcelona en el Camp Nou (5-2) y señaló los dos penaltis encajados en los primeros minutos como uno de los momentos que marcaron el desarrollo del encuentro.
El central serbio explicó que los goles tempranos del conjunto azulgrana condicionaron el partido desde el inicio. “Contra este Barça que está muy bien tienes que hacer un partido perfecto y hoy no pudo ser. En la primera parte los dos goles rápidos de penalti nos han dolido mucho”, señaló Gudelj en declaraciones a DAZN tras el encuentro.
Un partido cuesta arriba desde el inicio
El futbolista sevillista reconoció que, tras ese arranque complicado, el Sevilla tuvo muchas dificultades para reaccionar ante el líder de LaLiga. “Después ha sido un partido difícil”, resumió el defensa.
Gudelj también destacó que el equipo intentó reaccionar en la segunda mitad con los cambios introducidos por el técnico Matías Almeyda, que apostó por dar más presencia ofensiva al equipo.
Mirando al próximo partido
A pesar de la derrota, el serbio quiso transmitir un mensaje de confianza en el equipo. “Sabemos que podemos remontar donde sea y contra el rival que sea, pero hoy no pudo ser”, afirmó.
El defensa admitió que el cuarto gol del Barcelona nada más comenzar la segunda parte complicó definitivamente las opciones del Sevilla. “Cayó el gol muy rápido tras el descanso y después fue difícil”, concluyó.
El Sevilla deberá pasar página rápidamente y centrarse en su próximo compromiso liguero, en un momento clave de la temporada para el conjunto hispalense.
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