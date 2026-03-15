Las notas de los jugadores del Sevilla FC ante el Barcelona: suspenso general en el Camp Nou

El Sevilla Fútbol Club volvió a perder ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Son ya 23 años sin poder ganar a los culés a pesar de las múltiples rotaciones que Hansi Flick había realizado esta tarde en el once inicial: Fermín, Lamine Yamal, Eric García o Koundé.

A los 38 minutos ya iba perdiendo el conjunto de Matías Almeyda por 3-0. El técnico argentino salió con un esquema táctico de 4-4-2. Apostó en ambas bandas por dobles laterales: Juanlu y Carmona en el derecho, y Oso y Suazo en la banda izquierda. No le funcionó en ningún momento.

Los errores en el primer tiempo penalizaron en demasía al equipo hispalense con varios penaltis y fallos garrafales en el seguimiento de las marcas. Raphinha hizo doblete de penalti y Olmo remató a placer el tercer tanto. Antes de que se marcharan a vestuarios, Oso anotó el gol de los sevillistas tras una posesión larga.

En la segunda mitad, el Barcelona metió a los titulares y le inyectó más competitividad al partido. Una manita le endosó al equipo hispalense que no supo aguantar las embestidas del líder. El próximo sábado ante el Valencia será una final por la permanencia.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(3) Matías Almeyda: pierde la racha de cinco jornadas sin perder en la Liga ante el FC Barcelona. Era un partido complicado ante el líder y apostó por reforzar las bandas que no le funcionó en ningún momento. En el minuto 30 ya había encajado tres goles. El centro del campo fue un coladero. Los cambios tampoco ayudaron. A pensar rápido en el sábado.

Titulares

(4) Odysseas Vlachodimos: no pudo hacer nada. Recibió dos goles de penalti y un gol a bocajarro de cabeza de Dani Olmo.

(2) Carmona: muy perdido desde el inicio. Jugó de extremo derecho y se midió a Cancelo, en las que salió perdedor en la mayoría de veces. Cometió un penalti tras estirar el brazo en el césped. Los tres goles llegaron por su zona. Se marchó al descanso.

(4) Nemanja Gudelj: Era el líder del sistema defensivo del Sevilla y tuvo que estar muy concentrado a las marcas que perdían sus compañeros. No pudo hacer nada en los goles. Muy blando en el cuarto y quinto gol. Cancelo le dio un recorte.

(3) Tanguy Nianzou: dubitativo en la salida de balón. Concentrado para despejar balones aunque no paró la sangría por el lado derecho de la defensa. Sobrepasado.

(4) Suazo: jugó como lateral en línea de cuatro con Oso por delante. A veces se entendió bien con el canterano, aunque en defensa Rony le sobrepasó en varias ocasiones. Vio la amarilla y fue sustituido al descanso.

(3) Lucien Agoumé: Perdido en el centro del campo. Fallón en la salida de balón. No fue el Agoumé capaz de filtrar balones a las espaldas de los centrales.

(4) Djibril Sow: entró muy mal en el partido el suizo. Cometió un penalti tras llegar tarde a parar a Cancelo. A partir de ahí cometió muchos errores en los pases horizontales. Incluso, entregó el balón a Raphinha que estuvo a punto de meter en un lío al equipo sevillista. Anotó el segundo gol de cabeza tras un buen centro de Oso.

(4) Juanlu Sánchez: jugó esta tarde de lateral derecho con Carmona por delante. Tuvo que estar pendiente de Raphinha y de los fallos de su compañero. No se entendieron bien los dos canteranos. Los tres goles vinieron por ahí. Puso un buen centro a Oso para anotar el gol.

(6) Oso: fue el más destacadao tanto por su actitud defensiva como por su facilidad para llegar a línea de fondo. Centró varias veces sin encontrar a sus compañeros y metió un gol antes del descanso. En el final del encuentro, se pegó una galopada para asistir a Sow.

(3) Alexis Sánchez: inoperante. Vio la primera mitad como si fuera un espectador desde el centro del campo. Llegó tarde a Gerard Martín en la mayoría de tareas defensivas.

(4) Akor Adams: muy solo durante toda la primera mitad. No se desmarcaba bien. Luchó mucho con Cubarsí.

Suplentes

(5) Vargas: buena noticia al volver de la lesión. Se colocó por delante de Oso. Encaró tres veces a la defensa del Barcelona. Estuvo a punto de marcar.

(4) Chidera Ejuke: ingresó al campo en el descanso como el revulsivo que necesitaba el Sevilla. No lo consiguió. Tuvo una ocasión de gol que la despejó Joan García.

(3) Maupay: tocó tres balones y perdió uno.

(Sc) Castrín: entró en los minutos finales.

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(Sc) Manu Bueno: entró en los minutos finales.