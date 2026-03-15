Raphinha lidera la goleada del Barça al Sevilla en el Camp Nou (5-2)

El Sevilla FC volvió a caer en el Camp Nou y prolonga una racha negra que ya alcanza los 23 años sin ganar al Barcelona en su estadio. El conjunto de Matías Almeyda fue claramente superado por el líder de LaLiga, que se impuso por 5-2 en un partido dominado por los culés y marcado por el triplete de Raphinha.

El técnico argentino apostó de inicio por un 4-4-2 con dobles laterales en ambas bandas, colocando a Juanlu y Carmona en la derecha y a Oso con Suazo en la izquierda, un planteamiento que nunca terminó de funcionar. El Barcelona encontró espacios con facilidad y castigó los errores defensivos de los sevillistas.

Un primer tiempo para olvidar

El encuentro se puso muy cuesta arriba desde los primeros minutos. Raphinha adelantó al Barcelona con dos goles de penalti en los minutos 9 y 21, aprovechando los errores del Sevilla en defensa. El equipo hispalense no lograba contener las llegadas del conjunto azulgrana y el dominio del líder era absoluto.

Antes de la media hora, el Barcelona ya tenía el partido prácticamente encarrilado. Dani Olmo hizo el tercero en el minuto 38, rematando a placer dentro del área tras otra acción mal defendida por el Sevilla.

Cuando todo parecía perdido antes del descanso, Oso dio algo de vida al equipo sevillista. El canterano culminó una buena jugada colectiva en el tiempo añadido del primer tiempo y redujo distancias para marcharse al vestuario con un 3-1 que maquillaba el marcador.

El Barça sentencia tras el descanso

Tras la reanudación, Hansi Flick movió el banquillo e introdujo a varios titulares, lo que volvió a inclinar el partido hacia el lado azulgrana. El Barcelona subió una marcha más y terminó por sentenciar el encuentro.

Raphinha firmó su triplete en el minuto 51, culminando una jugada que volvió a evidenciar las debilidades defensivas del Sevilla. Apenas unos minutos después, Joao Cancelo marcó el quinto tras una acción individual, dejando el partido completamente decidido.

El momento más emotivo de la tarde llegó con la reaparición de Gavi, que volvió a los terrenos de juego tras seis meses de baja y recibió una gran ovación del Camp Nou.

Un Sevilla sin respuesta

Con el encuentro ya resuelto, el Sevilla trató de competir en los últimos minutos, pero sin capacidad para frenar al líder. Djibril Sow recortó distancias en el tiempo añadido, anotando el 5-2 definitivo tras un buen centro de Oso.

La derrota deja al conjunto de Almeyda con la sensación de haber sido claramente superado por el Barcelona, que mantiene cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid en lo alto de la clasificación.

Para el Sevilla, la mirada ya está puesta en el próximo compromiso liguero. El partido ante el Valencia del próximo sábado se presenta como una auténtica final en la lucha por la permanencia.