La respuesta de Antonio Cordón a Monchi sobre el futuro de Vlachodimos en el Sevilla: "Su intención es quedarse"

Uno de los fichajes del pasado verano del Sevilla Fútbol Club fue Odysseas Vlachodimos, que llegó procedente del Newcastle United cedido una temporada sin opción a compra. El internacional griego nacido en Stuttgart se hizo con la titularidad en la jornada 5 en el Alavés-Sevilla y desde entonces lo ha jugado todo en el campeonato nacional.

Indiscutible para Matías Almeyda, le ha dado seguridad al conjunto sevillista bajo palos con muchas paradas de mérito en momentos claves de bastantes partidos. En la previa del duelo en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona, Antonio Cordón ha atendido a DAZN a pie de campo y ha sido Monchi, colaborador con el medio de comunicación, quien le ha preguntado al actual director deportivo nervionense por el futuro de Vlachodimos.

La respuesta de Cordón a Monchi sobre Vlachodimos

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, le preguntó directamente a Antonio Cordón por Odysseas: "¿Lo veremos el año que viene en el Sevilla?". A ello, el director de fútbol sevillista le respondió con cautela destacando que el portero está muy cómodo en la capital hispalense: Bueno, ya nos gustaría, nos gustaría tenerlo. Vamos a ver, él está muy a gusto en la ciudad. Como sabes, es una ciudad que tiene importancia para cada jugador que viene. Nadie se quiere marchar y él, desde luego, su intención es quedarse. Pero sabemos que su club sabe que lo está haciendo muy bien. Hay grandes clubes de Europa que también lo están siguiendo. Y bueno, tenemos que esperar".

Odysseas Vlachodimos, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el FC Barcelona y el Sevilla FC en el Camp Nou / Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Tras la pregunta, Cordón se deshizo en elogios hacia Monchi: "Sí, para mí un placer que él me haya entrevistado. Uno de los mejores directores deportivos del mundo. Y para mí es un honor. Hasta ahora compañero y hemos sido compañeros siempre. Y para mí es un gran honor".