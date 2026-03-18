Rubén Vargas: "Quiero ayudar al Sevilla a salir de donde está"

Uno de los jugadores del Sevilla Fútbol Club más esperados para este tramo final de temporada es Rubén Vargas. El suizo compareció ante la prensa al término del segundo entrenamiento del conjunto nervionense en la CD José Ramón Cisneros Palacios. El miércoles, en clave sevillista, fue importante en el ejercicio matinal al regresar antes de tiempo Kike Salas, que puede ante el duelo del sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Valencia.

Valencia, próximo rival: "Es un equipo que está igual que nosotros igual. Sí, es importante también ganar en casa, pero todos los partidos son importantes para nosotros ahora".

Olvidar el Barça y pensar en el Valencia: "Sabemos que el Barcelona no es fácil. Tienes que hacer todo perfecto y que ellos también tengan que tener un día malo para ganar allí. Por eso el Barcelona ha ganado tantos partidos en su casa. Ahora tenemos que ser positivos para los próximos partidos".

Ganas de reivindicarse: "Yo solo quiero ayudar al equipo para sacarlo de donde está, pero sé que también necesitamos a todos. Esto no puede arreglarlo solo un jugador, necesitamos a la afición y que todo el equipo se eche hacia delante".

Decisión de alargar la vuelta: "Bueno, es que para mí fue importante tener una semana entera de entrenamientos. Por eso yo hablé con el técnico, porque quería entrenar una semana más para darme confianza para el partido. Fue mi decisión".

Valoración de una temporada con lesiones: "No estoy pensando en eso. Soy una persona muy positiva, siempre estoy mirando hacia adelante. Esas cosas pasan en el fútbol. Ahora estoy bien, estoy feliz de estar de vuelta en mi equipo y tenemos que trabajar juntos para hacer una buena temporada, eso es lo que está en mi mente".

Recuperación: "Cada día estoy mejor y confío más en mi cuerpo. Solo trabajo todos los días para mejorar mi cuerpo y mi mente. Tengo buena gente a mi lado que me ayudan también a recuperarme al 100 por cien y soy positivo".

Rol de Vargas en el equipo: "Yo sé lo que puedo darle al equipo, no solo cuando estoy en la cancha, también fuera puedo ayudar a los jugadores jóvenes con la experiencia que tengo. Y claro, sé que también necesito tiempo y partidos para volver a estar al 100, pero estoy feliz cuando puedo ayudar al equipo en el campo".

Opciones de Mundial con Suiza: "No pienso en eso ahora. Estoy más pensando en mi cuerpo y en mi mente para llegar al 100 por cien. Cuando la temporada finalice, después miraremos si voy al Mundial, pero ahora mi mente está aquí".

La importancia de Rubén Vargas en el Sevilla y su demarcación favorita en el campo

Jugador importante en el vestuario: "Cuando tengo noticias así, es porque yo estoy haciendo mi trabajo bien. Pero claro, sé que no soy solo yo, también necesito la ayuda de mi equipo para poder jugar bien".

Posición preferida dentro del campo: "Creo que mi posición natural es por fuera, pero yo también jugué mucho por dentro en mis últimos dos años en Alemania y en la selección. Por eso puedo jugar donde el entrenador quiera y eso es bueno para mí, porque también puedo ayudar así al equipo tanto por fuera como por dentro. Las dos posiciones son buenas para mí".