Alineación probable del Sevilla ante el Valencia: los cambios de Almeyda en una final por la permanencia

El Sevilla Fútbol Club se juega este sábado por la noche en Nervión irse al parón de selecciones con un gran alivio clasificatorio. El conjunto de Matías Almeyda está a tan sólo cinco puntos por encima de un descenso que marca con 26 el Elche y un triunfo contra el Valencia Club de Fútbol pondría mucha tierra de por medio a diez jornadas para la conclusión del campeonato.

A pesar del tropiezo en el Tartiere del conjunto de Carlos Corberán, no viene en mal momento la entidad valencianista, con tres triunfos en los últimos cinco partidos de Liga, algo que les ha hecho respirar en la tabla.

Para un encuentro tan trascendental como el de este fin de semana, el Pelado ha recibido noticias muy positivas en la semana con la vuelta de Kike Salas, que se apunta al duelo tras completar su segunda sesión con los compañeros, y con Rubén Vargas pudiendo regresar al once tras tener minutos en la derrota del Camp Nou. Su reaparición en territorio culé, lo más destacado junto a la actuación de Oso en un día de varios señalados que podrían perder su sitio en el once.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Kike Salas, Azpilicueta y Vargas, los regresos al once en el Sevilla de Almeyda

El once de Matías Almeyda para medirse al Valencia Club de Fútbol puede tener tres modificaciones respecto al plan de partido con el que salió al Camp Nou. El entrenamiento del pasado martes en el gimnasio de Odysseas Vlachodimos por una simple gestión de cargas levantó ligeras dudas que quedaron disipadas el miércoles. El griego estará bajo palos y puede que vuelva a escudarlo el técnico argentino con una línea de cinco, en pizarra, por delante.

Carmona y Nianzou no tuvieron un buen rendimiento en el feudo azulgrana y los dos pueden caerse del once. Juanlu formaría como carrilero zurdo con Azpilicueta y Kike Salas de vuelta en una retaguardia en la que también estará Gudelj como líbero y siendo el nexo con el doble pivote. Suazo, un líder para Almeyda, formaría en la izquierda.

El paso de los partidos va dejando claro que el preparador de Azul, que cumplirá su quinto encuentro de sanción de los seis finales, apuesta por Lucien Agoumé y Djibril Sow como pareja en la medular, sacrificando a Batista Mendy, uno de los indispensables en el primer tramo de temporada.

Rubén Vargas podría ser el tercero en entrar de inicio en el Sevilla-Valencia. El suizo ya está recuperado y fue él mismo quien decidió parar una semana extra para llegar en las condiciones más óptimas posibles. Si entra el de Adligenswil, Oso sería el otro jugador de banda, saliendo del once Alexis Sánchez y actuando con un único delantero, Akor Adams.