Sevilla FC - Valencia CF: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Sevilla Fútbol Club tiene este sábado una nueva final por la permanencia en Nervión. El Valencia Club de Fútbol de Carlos Corberán viene de perder en Oviedo por la mínima y visitará en el Ramón Sánchez-Pizjuán a un conjunto de Matías Almeyda que cayó por 5-2 en el Camp Nou. Dos equipos en situación muy similar que buscarán dar un paso al frente antes del último parón internacional de la temporada.

El trabajo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros arrancó el pasado martes con una sesión en la que Vlachodimos se ejercitó en el gimnasio por simple control de cargas, volviendo el miércoles y reapareciendo en dicho entrenamiento Kike Salas. El canterano sevillista apura plazos y podría reaparecer antes de tiempo ante el Valencia, pero todo tendrá que ir viéndose con el paso de las semanas.

Si regresa el central, Marcao y Peque serían las únicas bajas de Matías Almeyda de cara al sábado. Rubén Vargas, que habló ante la prensa y comentó por qué prefirió esperar a reaparecer con el equipo: "Para mí fue importante tener una semana entera de entrenamientos. y por eso hablé con el técnico, quería entrenar una semana más para ganar confianza, fue mi decisión".

Horario del partido entre Sevilla FC y Valencia CF

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Valencia Club de Fútbol de Carlos Corberán se enfrentarán en la jornada 29 de La Liga EA Sports este sábado 21 de marzo a partir de las 21:00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En los cinco enfrentamientos más recientes en Nervión el Sevilla venció en los dos disputados en 2021 por 1-0 y 3-1, pero en los tres últimos ha empatado en dos ocasiones a uno, una de ellas el pasado curso, y perdió 1-2 en 2023, por lo que se prevé según las estadísticas un encuentro muy parejo entre sevillistas y chés.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC-Valencia CF

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Valencia Club de Fútbol de Carlos Corberán, correspondiente a la jornada 29 de La Liga EA Sports, será retransmitido Movistar+ y Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.