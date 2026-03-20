El aficionado del Sevilla FC que llamó "mono" a Vinicius Jr. en el Pizjuán será juzgado en abril: le piden un año y 9 meses de cárcel

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar el próximo 29 de abril al aficionado del Sevilla FC que, según la Fiscalía, llamó "mono" en repetidas ocasiones a Vinicius Júnior, simuló "los gestos de los primates" y le hizo "uh, uh, uh, uh" en un partido de Liga en 2023. El Ministerio Público solicitará una condena de un año y nueve meses de cárcel para el sevillista por la comisión de un delito de contra la integridad moral.

Los hechos ocurrieron en el encuentro disputado entre el Sevilla FC y el Real Madrid en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en octubre de 2023. La Fiscalía relata que el aficionado se encontraba en la grada de Gol Norte, en una zona muy cercana al terreno de juego y "se dirigió a él de forma reiterada insultándole con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador, profiriendo contra el mismo gritos y gestos de menosprecio de carácter racista hacia su persona generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca".

La Fiscalía relata en su acusación que las "manifestaciones de menosprecio consistieron en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando de forma repetida "mono" así como los sonidos "uh, uh, uh, uh", onomatopeya que imita el sonido emitido por los monos y que, como es público y notorio, ha sido proferido en diversas ocasiones por grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de color de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol".

Asimismo, explica que todo esto se produjo delante de todos los aficionados que acudieron al estadio aquel día y "ante una audiencia importante de televisión, radio y medios de comunicación escritos y digitales". En este caso están personados tanto La Liga como el Real Madrid. El Sevilla FC ya expulsó al socio nada más conocerse los hechos.

Solo podrá acceder al fútbol regional

A este aficionado se le acusa de un delito contra la integridad moral penado en el artículo 173.1 del Código Penal. Es decir, no se le acusa de un delito de odio, previsto y penado en el Artículo 510. Eso sí, se le suma un agravante por haber actuado "por motivos racistas", según la Fiscalía.

El centrocampista croata del Sevilla FC Ivan Rakitić (i) y el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr, durante un enfrentamiento en el partido de LaLiga en el que se produjeron los hechos. / José Manuel Vidal / EFE

Además de la pena de año y nueve meses de prisión, se le podría imponer una sanción por tiempo de dos años de prohibición de acceso a los estadios. En caso de imponérsele esta sanción, implicaría que no podrá acceder a estadios donde se celebren partidos de la LFP o de competiciones organizadas por la RFEF.

En este punto, la Fiscalía reseña que se refiere a partidos de Copa del Rey, Supercopa de España y de Europa, partidos profesionales de competiciones internacionales, así como de selecciones nacionales de cualquier categoría. Hace mención a Primera RFEF, aunque también están organizadas por la Federación Española de Fútbol las categorías de Segunda y Tercera RFEF, por lo que la prohibición se extendería a ellas y este aficionado quedaría relegado a ver fútbol regional.

¿Novena condena por racismo en La Liga?

En caso de ser condenado el aficionado sevillista tras la celebración del juicio, sería el noveno proceso que termina con castigo penal por racismo dentro de un estadio de La Liga. Solo uno de los ocho que yan terminado con este resultado ha sido penado por un delito de odio. En otro caso estaba implicado un menor de edad.

Las dos primeras condenas fueron en 2024 por insultos a Vinicius. El primero fue un aficionado del Valencia (8 meses de prisión) y el segundo uno del RCD Mallorca (6 meses de prisión). El seguidor del conjunto mallorquín también fue condenado a otros seis meses por insultos racistas a Chukwueze, jugador del Villarreal.

La cuarta fue para otro seguidor del RCD Mallorca. El aficionado llegó a un acuerdo con las acusaciones y aceptó una multa económica, prohibición de acceso a estadios durante un año natural, disculpas al jugador, al club y a LaLiga. También tuvo que hacer actividades socio-educativas.

Ya en 2025, se produjo en un encuentro la quinta condena entre el Granada CF y el Cádiz CF. El aficionado fue condenado a un año de cárcel y un año de prohibición de entrada a los estadios.

La sexta volvió a producirse en un partido del Real Madrid contra Vinicius Jr. y recayó sobre cinco aficionados del Real Valladolid. Todos ellos tienen el dudoso honor de haber sido los primeros condenados por un delito de odio, del artículo 510 del Código Penal, dentro de un campo de fútbol. Se les castigó con un año de prisión y un año sin acceder a estadios de fútbol.

La séptima condena se produjo en un enfrentamiento entre el Cartagena y el Espanyol. El acusado fue condenado a ocho meses de prisión y dos años de prohibición de acceso a los estadios de fútbol.

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La última es especialmente llamativa por ser la primera a un menor de edad. Durante El Clásico, el joven aficionado del Real Madrid profirió insultos racistas a Lamine Yamal, Raphinha y Ansu Fati. Tuvo que redactar una carta de disculpas a los jugadores culés, se le prohibió la entrada a los estadios durante un año y tuvo que asistir a 30 horas de tareas socioeducativas.