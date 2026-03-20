Almeyda recupera a Kike Salas y lanza una defensa cerrada de la cantera del Sevilla: "Los nacidos en el club son los que más dan y dejan"

El Sevilla Fútbol Club tiene este sábado un partido crucial contra el Valencia Club de Fútbol en el Ramón Sánchez-Pizjuán. A lo largo de la semana, Matías Almeyda ha ido sumando piezas a su equipo y podrá conformar con mejor garantías el esquema inicial ante los de Carlos Corberán.

Rubén Vargas confirma sus buenas sensaciones y Kike Salas acumula tres entrenamientos, habiendo regresado antes de lo previsto y apuntándose incluso al once titular.

Cómo llega el equipo: "Siempre con ganas, con optimismo y siendo conscientes que cada vez falta menos, que son diez partidos y que el partido es, como todo, muy importante".

Precedente de la ida en Mestalla e importancia de mandar en el juego: Enfrentamos a un rival que también lo hace bien, que tiene buenos jugadores, tiene peligro arriba, tiene jugadores con buen uno contra uno, tiene un buen sistema de juego y ese partido había sido bastante bueno de parte nuestra, descontando el minuto 92, que desafortunadamente tuvimos una jugada donde no salimos bien y terminó en ese empate, que hoy nos hubiese permitido tener dos puntos más porque el partido prácticamente estaba terminado, pero hablar de lo que pasó ya pasó. Digo que tenemos que ser conscientes y somos conscientes de lo que vamos a jugar mañana y bueno, siendo optimistas como siempre, pero es un partido difícil".

Déficit en jugadas a balón parado: Es raro eso del balón parado porque nosotros le dedicamos todo un día siempre, a favor, en contra y es verdad que hemos concretado muy pocas acciones de gol de balón parado. Es un tema que intentamos mejorarlo y bueno, vamos también en ese proceso y Dios quiera que mañana salga".

Kike Salas, ok: "Está dentro de los convocados, así que está bien".

Duelo clave por la permanencia: "Todos los partidos son claves y estamos jugando el partido clave desde la primera fecha y teniendo en cuenta que quedan 10 partidos, quedan muchos puntos, donde muchos equipos estamos, como decimos en todas las conferencias de prensa, muy cercanos y cada punto que se juega son puntos de oro. Sí son partidos importantes porque somos los rivales directos que estamos en esa zona".

Igualdad en el plano deportivo entre Sevilla y Valencia: "En lo deportivo estamos muy parejos, como varios equipos. Por eso la importancia de todos estos partidos".

Parón internacional en una etapa avanzada de Liga y citación de Suazo con Chile: "Como entrenador, siempre uno se alegra cuando los futbolistas que entrena representan a sus países. Fui jugador de selección, entonces sé la importancia que tiene para cualquier jugador integrar y defender la bandera de su país desde el lado del fútbol. Ahora, también me pongo de la otra vereda de entrenador y digo, estamos todos casi bien. Dos partidos, nos estamos jugando cosas realmente muy importantes. Viajes largos, he viajado, esos viajes son demoledores, son cansadores. Pero bueno, uno no puede tomar ningún tipo de decisión en este aspecto. Son amistosos y bueno, creo que también entran los futbolistas, los entrenadores de selección en tratar, como nosotros se los damos, que los devuelvan de la misma manera. Eso es un punto que nosotros deseamos".

Nombres propios

Situación de Alexis Sánchez en Chile: "Para jugar en la selección tenés que, no importa la trayectoria, sino entra en la comparación, creo, de un entrenador de selección buscar a los mejores en cada posición. De eso se trata ser un seleccionador. Y seguramente el entrenador mirará los partidos de Alexis y lo comparará con otros futbolistas que tienen esa posición".

Para cuánto está Vargas: Bueno, 90 minutos, sí, difícil. Creo que Rubén ha estado mucho tiempo parado. Y si bien el otro día participó bastantes minutos, esperemos que pueda hacerlo de la misma manera, ya con más intensidad, con más juego. Pero también, digamos, se termina el partido y se nos va a la selección dos partidos importantes. Y deseamos también que vuelva en condiciones, sobre todo por lo que nos queda a nosotros".

Evolución de Akor Adams a lo largo de la temporada: "Todos lo intentamos, incluyendo a este entrenador, de tratar de dar lo mejor, de ser mejores, de corregir nuestros propios errores para darle lo mejor al club. Y bueno, él, como todos sus compañeros, están en esa búsqueda. Y es verdad que hay tres en esa posición. Y bueno, digamos que si bien a veces juegan juntos, a veces juegan 45 minutos uno, 45 minutos el otro, y lo que buscamos en ellos es que hagan goles. Y bueno, están en esa lucha, que yo intento que estén".

Paso al frente de Djibril Sow en faceta goleadora: "Nosotros hablamos con todos. Y nos alegra cuando ellos van mejorando individualmente. Y nosotros tenemos que mejorar aparte de individualmente, constantemente, colectivamente. Es verdad que está haciendo un buen torneo para él, sobre todo por los goles. Y ojalá que siga, siga creciendo. Es un jugador para mí que lee muy bien el juego. En eso sí destaco muchas cosas en él. Yo después de cada partido miro mucho los números individuales. Es uno de los jugadores que más efectividad tiene en sus pases. Y por ahí no se nota mucho en el juego. Es un jugador que hace muchos relevos y no se nota mucho en el juego. Y es un jugador que llega de segunda línea como pocos. Pero bueno, también está en esa competencia porque en un momento jugábamos con tres. Con Mendy, con él y con Lucién (Agoumé). Y después hemos ido modificando. Y son los tres importantes para la mitad de la cancha".

Continuidad de Vlachodimos: "Yo pienso en diez partidos. Y pienso en el de mañana. Y de verdad les digo, no pienso nada que me consuma energía y nada que yo no tenga la certeza de que puede llegar a pasar. Nuestro foco está metido en que en estos diez partidos tenemos que sacar los puntos que tenemos que sacar para que este equipo siga en la primera, es la realidad".

Cómo ve a los canteranos de cara al final de Liga y situación personal de Carmona: "Yo siempre digo que por ahí los nacidos en los lugares siempre son muchas veces los más juzgados. Y son los que te juegan con el corazón de verdad. Carmona tuvo una propuesta para irse a otra liga y no le interesó lo que le iban a pagar, no se quiso quedar acá. Es verdad que ha alternado acciones buenas con otras desafortunadas, que puede pasar por momentos, pero no tengo duda que el futuro de él es bueno. Son momentos que hay que apoyarlo, hay que darle tranquilidad. Hay veces que uno desea que las cosas salgan de una manera y salen de otra. Y bueno, es el momento de darle paz, de darle tranquilidad, darle confianza y que también de los errores se aprenden. Y creo que José es uno de esos muchachos que escucha, si lo ven entrenar siempre da el máximo, es positivo desde donde le toca estar y digo que hay que darle el valor. Son los nacidos en este club y son los que más dan. Porque si los venden son los que más dejan y son los que menos costaron. Entonces digo que el apoyo a un canterano, por más que no juegue bien, tiene que ser espectacular el apoyo. Porque lleva una bandera en el corazón. Entonces yo he sido canterano de un club cuando nací en River y te puedo asegurar que das el plus, siempre se da algo más. Y ellos se los ve, se los ve a Kike Salas, se los ve a Juanlu, se los ve a José, se los ve a Castrín cuando le tocó jugar, los partidos han jugado Manu Bueno, se los ve a Oso, se los ha visto a Sierra cuando entró. Isaac, Isaac lo mismo. Entonces son ellos los que son el Sevilla. Son los que estuvieron ahí en esas canchitas del otro lado y que hoy están en la Primera. Y bueno, a veces las cosas y los momentos, a veces pesan, a veces no salen. Pero si están acá es porque tienen todas las condiciones para triunfar y los vamos a llevar a que triunfen".

Progresión de Oso: Cuando los futbolistas juegan bien es porque lo tienen ellos. Yo creo que nosotros los entrenadores damos herramientas, damos un sistema, ellos pueden ser intérpretes del sistema, pero los buenos son ellos, no es que yo descubría a Oso. Oso ya lo descubrió alguien antes que yo y yo me animé a ponerlo. Ahora también como me animé a ponerlo me animo a controlarle los tiempos, por lo que he vivido. Y si hoy preguntaba, quieren todo el mundo que juegue Oso. Porque el otro día participó en dos acciones buenas, porque cuando entró contra el partido anterior lo hizo bien. Y yo los voy viendo el día a día. Entonces considero saber el momento y las estrategias para ponerlo y sacarle lo mejor a cada uno de ellos. Considero, a veces me sale bien y a veces voy a ser criticado. Pero sí sé que es uno de los jugadores de esta temporada que ha sido la sorpresa. Y bueno, esperemos que siga en ese camino con humildad, con tranquilidad, con los pies sobre la tierra que los tiene y produciendo más".

Pérdida de minutos de Maupay: Bueno, digo que cuando los futbolistas vienen por tan poco tiempo es porque se van a adaptar rápido. Y son jugadores con mucha experiencia, que han jugado en otras ligas y que no les pesa la responsabilidad. Es verdad que justo sufrió esa lesión cuando iba agarrando la continuidad. Pero bueno, ya está bien. Entonces, arrancó muy bien porque arrancó debutando con un golazo. Y esperemos que vuelva a ese debut".