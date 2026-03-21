El planteamiento de Almeyda hunde al Sevilla ante el Valencia y el descenso ya aprieta (0-2)

Los experimentos, cuando se encadenan en días señalados, no suelen traer buenas noticias. Eso le pasó al Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, que perdió ante el Valencia en Nervión un verdadero matchball por la permanencia. Porque no ha estado en toda LaLiga en descenso el conjunto sevillista, pero cada vez está más cerca y jugar constantemente mirando al precipicio rara vez acaba en buen puerto.

Antes de la batalla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Juanlu, Jordán y Gudelj fueron reconocidos por sus 100, 200 y 250 partidos en la entidad blanquirroja, a la par que también se homenajeó a Salvador Mut, exportero sevillista de 89 años que defendió la meta en 138 ocasiones.

Fue en los reconocimientos prácticamente el único momento de tranquilidad en el feudo nervionense, en el que los nervios se apoderaron del equipo de Almeyda -vaya ataque de entrenador con el once y sus decisiones posteriores- y del graderío, que identificó rápidamente tras un inicio algo esperanzador que la noche no iba a ser fácil.

Alexis pareció salir enchufado y la batería le duró poco más de un cuarto de hora hasta terminar cometiendo fallos flagrantes en entrega de balón, y Vargas fue el único arrojo de luz y el que lo intentó con un disparo taponado por Unai Núñez a los nueve minutos. Ahí acabó la relación del Sevilla y el gol en el primer tiempo, sin probar a Stole Dimitrievski ni hacer que el macedonio interviniera en el juego. El primer tiempo dejó también la lesión de Azpilicueta, que se marchó un minuto antes de que el electrónico se viera alterado.

Sin dar un paso al frente, el Valencia de Carlos Corberán se encontró con dos goles al filo del descanso. El primero vino precedido de un error en la entrega de Alexis, que jugó un peligroso balón atrás que acabó en la red de Vlachodimos. El griego evitó el tanto de Ramazani pero el rechace cayó en la cabeza de Hugo Duro, que hizo saltar todo por los aires en el Sánchez-Pizjuán.

El marcador en contra hizo mella a un Sevilla perdido y que con un planteamiento deficiente de Almeyda no halló forma de meterle mano a un conjunto ché excesivamente cómodo en el campo.

Tan cómodo estuvo que no hizo uno, sino dos goles, en una desconexión global en la que los nervionenses se quedaron partidos en dos. Luis Rioja le ganó a Kike Salas en la banda, avanzó casi hasta línea de fondo y la puso con tensión al segundo palo, en el que Ramazani estaba sólo para empujarla al fondo de las mallas.

El paso por vestuarios provocó que Almeyda moviera ficha con un triple cambio. Juanlu, Agoumé y Alexis se fueron y Carmona, Mendy e Isaac Romero ingresaron para refrescar a un Sevilla que si bien, tuvo la pelota, no generó apenas con ella.

Con un Valencia jugando lento y buscando únicamente que pasaran los minutos, la segunda parte discurrió con total tranquilidad sin que nada ocurriera. Isaac Romero en un disparo escorado fue el único en probar suerte y comprobar que Dimitrievski tenía manos hasta que en el descuento y con todo finiquitado lo hizo Mendy obligando al macedonio a volar para dejar su portería a cero.

Ahora sí que el Sevilla Fútbol Club se ha metido en un problema. Almeyda, con una pésima lectura antes y durante el choque, condenó a un equipo blanquirrojo que no conectó en ningún momento con el Ramón Sánchez-Pizjuán y que firmó uno de sus partidos más pobres como local.

El descenso acecha, el miedo es real y viene un parón internacional con dos semanas que se harán muy largas en Nervión. Obligado a ganar en el Carlos Tartiere al Real Oviedo.