Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Valencia: suspenso importante y preocupante

El Sevilla Fútbol Club cayó por 0-2 ante el Valencia y se hunde con un planteamiento de Matías Almeyda erróneo de partida y decisiones posteriores que condenaron por completo a un equipo carente de fútbol, que no se puso de cara a gol nunca y que encajó dos goles en dos errores.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(0) Matías Almeyda: planteamiento nefasto de partido y peores decisiones durante el mismo. Un tiro en el pie muy peligroso que lo deja a tres puntos del descenso. El miedo es real y poner a jugadores fuera de sitio y prescindir de los que vienen en mejor forma no es lo más óptimo. Mucho que mejorar en este parón internacional si no quiere que los nueve partidos que quedan sean un suplicio.

Titulares

(4) Odysseas Vlachodimos: hizo dos paradas y recibió dos goles.

(0) Juanlu Sánchez: problemas hasta para sacar de banda en la acción que precedió al error de Alexis en el 0-1. Sustituido por Carmona al descanso. No había generado nada como carrilero largo y por su costado entró Ramazani sólo en el 0-2.

(5) César Azpilicueta: se marchó en el 37', sin ninguna lesión aparente, y en el 38' anotó el 0-1 el Valencia. Habrá que ver si se ha resentido o fue una decisión táctica difícil de entender. Hasta ese momento estuvo ordenando al Sevilla.

(3) Nemanja Gudelj: ¿qué pretendió en el salto con Ramazani previo al 0-2?

(5) Kike Salas: llegó tarde en el 0-2 a la disputa en la banda con Luis Rioja

(0) Gabriel Suazo: que juegue por delante de Oso no tiene ninguna explicación. Si el partido de Juanlu fue deficiente, el suyo incalificable.

(1) Lucien Agoumé: no corre y complica todas las tareas de recuperación a sus compañeros. Tampoco genera con el balón en los pies y juega normalmente a un ritmo impropio para Primera División.

(3) Djibril Sow: venía siendo de lo más potable en los últimos días y cuajó un partido más que mejorable. No aportó soluciones con balón y estuvo muy fallón en la entrega.

(1) Alexis Sánchez: empezó atinado con balón, leyendo bien el partido, pero rápidamente se diluyó. Perdió un balón incomprensible que terminó en el 0-1 de Hugo Duro. Almeyda se ha empeñado en que está para ser titular, pero igual sólo es un revulsivo dependiendo del contexto.

(4) Rubén Vargas: el único golpeo a puerta del primer tiempo, taponado por Unai Núñez fue suyo. Poco más pudo aportar al partido en un día en el que nada salió.

(0) Neal Maupay: no hizo absolutamente nada bien en todo el partido. Difícil entender cómo lo completó. Un gol al Mallorca y la nada más absoluta.

Sevilla-Valencia, en imágenes / Julio Muñoz / EFE

Suplentes

(3) Akor Adams: entró en el 37' tras ser suplente de forma inesperada y tuvo que jugar de banda derecha en el primer tiempo y en el segundo, como delantero tampoco mejoró a Maupay.

(4) José Ángel Carmona: no sufrió como Juanlu y lo mejoró, pero tampoco estuvo fino más allá de batallar cualquier balón y ser correoso en cada acción.

(5) Batista Mendy: el mejor del segundo tiempo. Colocó al Sevilla, organizó desde la base e incluso rozó el gol con un tiro potente en el descuento. Inexplicable cómo ha pasado de indiscutible a estar en el ostracismo prácticamente.

(5) Oso: mejoró tanto a Suazo que la grada rápidamente lo ovacionó al entrar para que Almeyda se diera cuenta de su error sentándolo por falta de galones. Puso centros con tensión, nada visto hasta que ingresó al verde.

(5) Andrés Castrín: entró por Sow para adelantar a Gudelj. El Valencia estaba ya replegado y no tuvo apenas trabajo.