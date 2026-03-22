Almeyda explica los cambios de Azpilicueta y Sow y las suplencias de Oso y Akor Adams

Las decisiones de Matías Almeyda a la hora de configurar el once en la derrota del Sevilla Fútbol Club ante el Valencia Club de Fútbol han dado mucho que hablar, al igual que los cambios que hizo y no durante un encuentro en el que todo salió mal y "fue para el olvido" en palabras del propio entrenador en rueda de prensa.

Al término del encuentro, así explicaba el Pelado, que está en la cuerda floja, qué le había llevado a optar por ese equipo de partida y cómo algunos cambios como Azpilicueta o Sow fueron obligados por molestias.

Cambio de Azpilicueta por Akor Adams: "No, la salida de César fue porque sintió una molestia en un aductor. Y pensando también y viéndolo desde afuera cómo quedaban ellos prácticamente con una línea de tres pensaba que metiendo a Akor tenía una parte ofensiva y ya el cambio, uno de los cambios que iba a hacer, ya lo hacía desde ese lugar. Y bueno, después en el entretiempo se volvió a cambiar buscando vueltas, buscando la manera para mejorarlo. Y no lo logramos".

Cambio de Sow por Castrín: "El de Djibril sí, salió porque ya sentía una molestia. Viene arrastrando un dolor por las costillas. Y bueno, pidió el cambio. Y la otra porque creo que había que redoblar por afuera. Por el medio no se podía ingresar. Ellos estaban cerrados. Estaban parados con mucha gente por el medio en la zona central. Y bueno, creo que era lo que quedaba".

Falta de Akor Adams en el once: "Nosotros tenemos tres nueves. Están Neal, Akor e Isaac. Yo voy probando a ver quién es el que hace los goles. Entonces volví a Neal después de la lesión y opté por él. Pero sabiendo también que en el segundo tiempo podíamos mantener esa intensidad en la parte de arriba. Fue por eso el cambio. El partido del otro día de Akor no me había gustado como todo el equipo y tratamos también de ir cambiando. Y también hay una cosa, es muy difícil complacer a todo el mundo. Si por ahí Neal hacía un gol estaba bien y si no lo hizo es porque Akor jugó setenta minutos, casi todo el partido. Entonces fue lo mismo".

Entrada de Oso en la segunda parte: "Oso ha ingresado en muchos partidos provocando lo que hoy pudo provocar. Pero bueno, desbordaba, había centro y no teníamos gente. Digamos que no salió nada bien. Fue lo de hoy para el olvido".

Cómo vio a Rubén Vargas: Creo que Rubén estuvo mucho tiempo afuera y casi cuatro meses. Y Rubén sí que es importante. Ahora tiene que agarrar ritmo. Y si agarra el ritmo, creo que es el jugador de los que tenemos que marca una diferencia diferente en cambio de ritmo, en velocidad, en uno contra uno. Y lo hemos extrañado".