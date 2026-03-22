Matías Almeyda reconoce su error en el Sevilla-Valencia: "No me analicen por lo que digo, háganlo por el trabajo, y hoy no fue bueno"

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, habló tras el partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el que el conjunto nervionense perdió ante el Valencia por 0-2. El planteamiento del Pelado condenó a un equipo sin fútbol y sin ocasiones que no intimidó a los de Carlos Corberán, que ganaron en dos jugadas en el primer tiempo.

Análisis del partido: "El análisis que puedo hacer es un análisis negativo, un golpe grande preparamos algo que nos salió nada y después el análisis en realidad del partido creo que ellos se encuentran dos goles de errores propios y de un partido que se notaba como mucho temor de los dos lados, ¿no? Y después, bueno, el segundo tiempo, creo que fue con otra actitud o con otra búsqueda, pero sin claridad. Un partido muy malo de parte nuestra y el responsable. Esto soy yo".

Posible destitución: "Temer no, y está dentro de las posibilidades. Y si es necesario hacerlo para que esto mejore, saben que ya lo saben y todo eso. No, no doy muchas vueltas".

Malas sensaciones: "Creo que en los últimos dos partidos se vio al equipo con poca lucha. Antes nos había dado resultado esa lucha, ahora hay temor. Los goles vienen con errores demasiado claros. Cuando estás así con tanto nervio, es difícil que salgan las cosas".

Decisión de dejar a Oso de inicio en el banquillo y estado de salud: "Oso, obviamente yo tomo decisiones, veo algunas cosas. Y después de ayer estaba con fiebre, entonces sabía que no lo podía hacer desde el inicio. Y después lo otro, y esto es aceptar, corregir y digamos que hay decisiones que se toman, pero no las tomo yo. Y mientras se analizará. Ahora hay muchos días para analizar un montón de cosas. A ver. Esa pregunta es medio rara porque yo me encuentro vivo, estoy vivo, es importante eso. Vivo el fútbol de una manera bastante especial y verlo desde afuera, verlo como lo estoy viendo, a veces se puede subir la presión".

Reconoce su error: "No, siempre, digamos, el mayor responsable de un equipo cuando plantea el once es el entrenador que los elige. Entonces, tanto en lo bueno como en lo malo, a veces acertado, a veces no, el resultado a veces habla a favor y a veces en contra. Por ese lado, lo digo, ¿no? Y después, bueno, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que se tiene que hacer. No me analicen por lo que yo digo. Analícenme por el trabajo y hoy el trabajo fue malo. Hoy el trabajo no fue bueno. Y después no está en mí decir, digamos, si porque cuando se habla de la fuerza y todo lo escuché de hace años, vengo escuchando si tiene fuerza o no tiene fuerza. Ahí te sacan. Mientras voy a trabajar trabajo el día que me diga que no trabajo más, saludaré a todo el mundo y seguiré el camino".

Mal partido de Alexis: "Yo creo que nada fue bueno hoy, por Alexis, y yo me incluyo también. Entonces la afición hace su reclamo justamente".

Parón internacional: "Sí, a veces el parón llega cuando lo querés y a veces cuando no querés. Y ahora sirve para trabajar. Hay muchos futbolistas que se van a las selecciones, espero que regresen sanos y después afrontar las nueve finales que quedan".