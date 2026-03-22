El Sevilla ultima la destitución de Almeyda tras perder con el Valencia

Matías Jesús Almeyda será destituido tras la debacle ante el Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los malos resultados recientes y, sobre todo, la cercanía con los puestos de descenso, han propiciado que la directiva del Sevilla Fútbol Club vaya a tomar la decisión de prescindir del entrenador argentino.

Como avanzó la Cadena COPE, el futuro de Almeyda en el Sevilla tiene las horas contadas y Luis García Plaza, como avanzó AS, es el principal candidato a sustituirlo. El argentino firmó tres años con el conjunto sevillista, pero fue el mismo entrenador el que dejó claro que no pondría problemas a su salida si esta hubiera que darse.

Cuando el sustituto esté decidido, Diego Martínez es otro de los nombres en la pugna, la decisión de destituir a Almeyda será oficial. Hasta ello, el técnico dirigió este domingo por la mañana el que muy seguramente haya sido su último entrenamiento como entrenador del Sevilla Fútbol Club.

En las próximas horas debe conocerse el futuro del argentino, que tiene pie y medio fuera de la entidad nervionense ahora que su sanción había terminado tras esta quedar rebajada a cinco partidos.

Reunión decisiva

El Consejo de Administración y la dirección deportiva del club hispalense mantuvieron este domingo un encuentro de carácter urgente para analizar la situación del entrenador y su posible continuidad en el banquillo. El Sevilla atraviesa una racha muy negativa de resultados y está a solo tres puntos de la zona de descenso a LaLiga Hypermotion, marcada actualmente por el Mallorca con 28 puntos.

El técnico argentino ya sería consciente de que su etapa en Nervión ha llegado a su fin, quedando únicamente pendiente el anuncio oficial por parte de la entidad en las próximas horas cuando haya un nuevo candidato firmado.

Tras el partido ante el Valencia, el propio Almeyda dejó unas palabras que ahora suenan a despedida: "Miedo no tengo, entra dentro de las posibilidades y, si hace falta para que esto mejore, ya saben cuál es mi postura. Si la solución pasa por mi salida, no hay ningún problema". Una declaración que parece anticipar su inminente marcha.

Un parón internacional y nueve partidos por delante para el nuevo entrenador

El Sevilla tendrá ahora un periodo sin partidos por el parón internacional de marzo, en el que el nuevo entrenador, aún por confirmar, tratará de ajustar a un equipo con pocas virtudes que visita al Real Oviedo en el Tartiere el Domingo de Resurrección antes de recibir al Atlético de Madrid en Nervión y de viajar hasta Orriols para medirse al Levante.

Dos salidas importantes ante los dos últimos clasificados en la que tendrán que sumar puntos si no quieren verse envueltos en una situación todavía más complicada. El descenso aprieta y en el Sevilla no hay tiempo que perder.

Qué calendario tiene el Sevilla en lo que queda de Liga

Real Oviedo – Sevilla FC

Sevilla FC – Atlético de Madrid

Levante UD – Sevilla FC

CA Osasuna – Sevilla FC

Sevilla FC – Real Sociedad

Sevilla FC – RCD Espanyol

Villarreal CF – Sevilla FC

Sevilla FC – Real Madrid

Celta de Vigo – Sevilla FC