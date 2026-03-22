Sevilla FC
Sow da la cara tras la derrota del Sevilla ante el Valencia: "No podemos jugar así las nueve finales que quedan"
"Siempre hay un plan de partido, pero cuando hay errores así no vale para nada, hemos regalado los goles"
Uno de los jugadores que terminó con molestias en la derrota del Sevilla Fútbol Club ante el Valencia fue Djibril Sow. El suizo, como reconoció Matías Almeyda en sala de prensa, pidió el cambio: "Salió porque ya sentía una molestia. Viene arrastrando un dolor por las costillas".
Al término del partido habló el jugador en zona mixta, analizando el mal momento que atraviesa el conjunto sevillista.
Análisis del partido: "Sí, la primera parte fue muy mala y después fue difícil de volver en el partido. Así no podemos empezar el partido y nos quedan nueve finales para mejorarnos y sumar puntos".
Entiende la frustración de la afición: "Sí, pero no es la primera vez. Sabemos que con ese rendimiento es difícil que nos van a apoyar. Tenemos que echarle huevos a los nueve finales que nos quedan. Los entiendo".
Mensaje a la afición: "Que nos quedan nueve finales y vamos a hacer todo para que estemos en la Primera División el año que viene".
Cambios en el once: "Como siempre, hay un plan de partido. Pero siempre cuando haces errores individuales, ese plan no vale para nada. Porque hemos regalado los goles".
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