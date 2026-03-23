Sevilla FC
La emotiva despedida de Almeyda al Sevilla FC: "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo"
El ya exentrenador del Sevilla, Matías Almeyda, se despidió del club con un mensaje de agradecimiento a jugadores, trabajadores y afición, destacando el significado especial de su paso por Nervión
El Sevilla FC ha destituido este lunes a Matías Almeyda como entrenador del primer equipo después de la mala dinámica de resultados en las últimas jornadas, la pobre imagen ofrecida ante el Valencia CF y con el conjunto sevillista situado a solo tres puntos del descenso.
La salida del técnico argentino pone fin a una etapa marcada por la irregularidad (ocho victorias, siete empates y catorce derrotas) y una sanción deportiva que le impidió sentarse en los últimos encuentros en el banquillo del club hispalense. Su último encuentro fue ante el Deportivo Alavés que concluyó en empate.
El agradecimiento a toda la afición
Horas después de conocerse su destitución, Almeyda quiso despedirse del sevillismo con un mensaje cargado de sentimiento a través de sus redes sociales. El ya exentrenador blanquirrojo, también en nombre de su cuerpo técnico, aseguró que su regreso a Nervión ha tenido un significado especial en su carrera y subrayó la implicación con la que ha vivido esta etapa. “Desde el primer día sentí que este club no era uno más en mi carrera. Volver a esta casa tantos años después significaba mucho para mí”, escribió.
En su mensaje, el preparador argentino tuvo palabras de agradecimiento hacia los jugadores, por su “compromiso” y por no dejar de creer “incluso en los momentos más difíciles”, así como hacia el club, los trabajadores de la entidad, la afición y también el periodismo, con el que aseguró haber debatido de fútbol durante un año que definió como “de aprendizaje” en su vida profesional.
Almeyda admitió que el desenlace no ha sido el que deseaban ni él ni el sevillismo, aunque remarcó el vínculo emocional que ha mantenido con el club durante su etapa en el banquillo. “Sé que el momento no es el que todos deseábamos, pero ha sido especial haber sido parte”, señaló el técnico, antes de dejar la frase más destacada de su despedida: “Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con honestidad y con respeto por este escudo; todos saben que lo defendí dentro y fuera de la cancha”.
La destitución llega en un momento especialmente delicado para el Sevilla, obligado ahora a puntuar de inmediato en las últimas nueve jornadas para evitar complicaciones mayores en la lucha por la permanencia. Mientras el club trabaja en la búsqueda de un sustituto, probablemente Luis García Plaza que está ultimando las negociaciones, para afrontar el tramo decisivo de la temporada, Almeyda cierra su etapa con un mensaje de agradecimiento y afecto hacia Nervión: “Gracias por todo sevillistas. Un fuerte abrazo”.
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