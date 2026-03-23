Quién es Luis García Plaza, el entrenador que negocia con el Sevilla FC: estilo de juego y cómo juegan sus equipos

Luis García Plaza ultima las negociaciones para ser el nuevo entrenador del Sevilla FC. A falta de oficialidad y de últimos flecos, el técnico madrileño es el elegido por el consejo de Administración y por la directiva para dirigir al conjunto hispalense en las últimas nueve jornadas, tras los malos resultados en los últimos encuentros con Matías Almeyda (una victoria en los últimos ocho partidos).

La decisión viene tomada en mitad del parón de Semana Santa para que el nuevo entrenador instaure su estilo de juego y conozca las necesidades de la plantilla, tal y como ha adelantado Radio Marca. Tras Almeyda, sería el noveno entrenador del Sevilla FC en los últimos cuatro años. Una cifra que habla del mal trabajo de la directiva y la falta de autocrítica.

García Plaza tendría dos semanas para preparar el encuentro ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere el próximo Domingo de Resurrección. Un partido de alta tensión para buscar la permanencia en las nueve finales que le quedan.

Luis García Plaza, un entrenador con amplia experiencia

Se trata de un viejo conocido en la Liga Española con amplia experiencia en equipos que luchan por la permanencia. Tras acabar su periplo como futbolista, inició su etapa como entrenador a principios de siglo en equipos valencianos de Segunda B: Villareal B, Elche, Benidorm CF o en el Levante. Precisamente, en el conjunto granota estuvo a gran nivel durante tres temporadas y consiguió el ascenso a la máxima categoría en el 2011. Ese logro le sirvió para llamar la atención de otros clubes como el Getafe que estuvo dos temporadas. Posteriormente, probó fortuna en las ligas exóticas como en la Liga de Emiratos Árabes y en la Superliga China.

En 2019, regresó a Villareal aunque solo duró las primeras seis jornadas sin conseguir un triunfo. En el año de la pandemia dirigió al Mallorca y lo devolvió a Primera División. Su última etapa como entrenador fue en el Deportivo Alavés que estuvo las últimas tres temporadas logrando un ascenso en primera división, aunque fue cesado por la directiva sin estar en puestos de descenso a pesar de tener una buena simbiosis con la afición babazorra. Con la plantilla tuvo un incidente tras dejar escapar la victoria en el descuento: se llegó a encarar con uno de sus futbolistas.

Luis Garcia Plaza dirige un partido del Deportivo Alavés / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las claves de Luis García Plaza en el Sevilla FC

Su estilo de juego se caracteriza por tener una férrea defensa, alta intensidad en el balón dividido y juego aéreo. Su sistema táctico en la mayoría de equipos ha sido de 4-2-3-1 o un falso 4-4-2. Es decir, cuatro defensas con un doble pívote, tres jugadores interiores y un nueve con presencia física.

En clave sevillista, García Plaza deberá rearmar un equipo consistente en defensa que no cometa tantos errores infantiles que le han penalizado con una infinidad de derrotas. El principal objetivo tiene que ser ese: parar la sangría goleadora con un sistema más defensivo y más orden. La línea de cuatro más fiable debe ser Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas y Oso. El doble pívote de Mendy y Agoumé debe volver al once inicial, algo que se ha echado en falta las últimas jornadas tras regresar Sow a la titularidad.

En la parte delantera, las bandas podrían (y deberían) ser Ejuke y Vargas. Son los dos extremos más rápidos de la plantilla y más preparados para jugar al contragolpe. Akor Adams e Isaac Romero deberían ser la doble punta o un mediapunta como Peque por detrás de Akor Adams.

No tendrá una tarea fácil el exentrenador del Alavés. Lo primordial será levantar el ánimo en la plantilla y que los futbolistas recuerden el alma del club, ese famoso lema del "Dicen que nunca se rinden". A partir de ahí, deberá crear un equipo, con garra y sentido común para estas nueve finales, siempre arropado con la afición incansable del Pizjuán. El tiempo dirá si es una buena elección.