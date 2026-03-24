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Javi Martínez dirige la sesión del Sevilla de este martes a la espera de Luis García Plaza

Javi Martínez, que hasta ahora era segundo entrenador de Matías Almeyda, ha estado al mando de la primera sesión de entrenamiento a la espera de la confirmación del fichaje de Luis García Plaza como técnico

Sevilla-Valencia, en imágenes

Sevilla-Valencia, en imágenes / Julio Muñoz / EFE

Pablo León

Pablo León

Javi Martínez ha encabezado la primera sesión de entrenamiento de la semana tras la reciente noticia de la destitución de Almeyda. El domingo el técnico argentino dirigió la sesión de recuperación ya con el conocimiento de que estaba ante sus últimas horas en el club.

Esta mañana, ya con el Pelado despedido y a la espera de la llegada del nuevo cuerpo técnico, el que actuó como segundo entrenador con Almeyda ha estado al mando del equipo. Según ha informado Zona Mixta, el ya ex entrenador del sevillista ha estado igualmente presente en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros junto a su cuerpo técnico para despedirse de la plantilla.

Aunque todavía no es oficial, todo apunta a que será Luis García Plaza quien ocupe los banquillos del Sevilla de aquí a final de temporada. Con la incorporación del madrileño, la afición sevillista estará ante su noveno entrenador en tan solo cuatro años, un dato que refleja a la perfección la inestabilidad del consejo sevillista.

Por delante, el ex técnico del Alavés tendrá dos semanas para preparar la primera de las nueve finales que le quedan en Liga, visitando a un Real Oviedo que puede marcar el futuro del Sevilla.

Javi Martínez, de segundo a primero

Javi Martínez ha estado al mando del hasta que el club confirme el nuevo entrenador. El sevillano de 37 años, que tuvo pasado como futbolista en la cantera del Sevilla, ha estado dentro de los cuerpos técnicos de diferentes equipos de categorías inferiores del club desde hace casi una década. Su experiencia más reciente era como segundo entrenador de Jesús Galván en el Sevilla Atlético, y esta temporada promocionó al primer equipo para nutrir en su andadura a Matías Almeyda.

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Martínez ha tenido un inesperado papel protagonista esta temporada. Tras la sanción sin precedentes a Almeyda, tuvo que actuar como primer entrenador en las últimas cinco jornadas ligueras. Ya estuvo antes al frente del equipo, después de que el argentino estuviese sancionado frente al Levante tras ver la roja en el Santiago Bernabéu. Con él sentado en el banquillo, el equipo ha cosechado dos derrotas, dos empates y una victoria.

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