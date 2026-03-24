Secciones

Es noticia
Elecciones Andalucía 2026Habitantes SevillaCuadros El GrecoAmalia víctima AdamuzEncuestas andaluzasEntradas MaestranzaNazarenos EstrellaLluvia Semana SantaPrecio balconesDepredador de SevillaLlamador Semana Santa
instagramlinkedin
Vídeo | Luis García Plaza sale del Ramón Sánchez-Pizjuán tras firmar como nuevo entrenador del Sevilla FC

Vídeo | Luis García Plaza sale del Ramón Sánchez-Pizjuán tras firmar como nuevo entrenador del Sevilla FC

Álex Mérida

Vídeo | Luis García Plaza sale del Ramón Sánchez-Pizjuán tras firmar como nuevo entrenador del Sevilla FC

Álex Mérida

Sevilla
RRSS WhatsAppCopiar URL

Luis García Plaza sale del Ramón Sánchez-Pizjuán tras firmar como nuevo entrenador del Sevilla FC. El preparador madrileño firma hasta junio de 2027 con el objetivo de lograr la permanencia en los nueve partidos de Liga que le quedan al conjunto sevillista. Este miércoles será su rueda de prensa de presentación y también empezará los entrenamientos al frente del equipo nervionense. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents