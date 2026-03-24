Los ocho internacionales del Sevilla y qué se juegan en este parón de selecciones de marzo

El Sevilla Fútbol Club entra en el primer parón internacional de 2026 en medio de una situación delicada, tras la derrota por 0-2 ante el Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un resultado que dejó al equipo con 31 puntos, en la decimoquinta plaza y a sólo tres del descenso. En ese contexto de máxima tensión, tras la destitución de Matías Almeyda y el más que posible nombramiento de Luis García Plaza como nuevo entrenador para lo que resta de temporada, el club nervionense verá ahora cómo ocho futbolistas de la primera plantilla se marchan con sus selecciones en una ventana compuesta íntegramente por amistosos.

Orjan Nyland, Odysseas Vlachodimos, Gabriel Suazo, Nemanja Gudelj, Djibril Sow, Rubén Vargas, Chidera Ejuke y Akor Adams son los sevillistas citados para este parón. Nyland viajará con Noruega, Odysseas con Grecia, Suazo con Chile, Gudelj con Serbia, Sow y Vargas con Suiza, y Ejuke y Akor con Nigeria.

Orjan Nyland (Noruega)

El guardameta noruego afronta una concentración de mucho nivel competitivo. Noruega se medirá a Países Bajos el 27 de marzo y a Suiza el 31 en dos amistosos enmarcados en su preparación para el Mundial de 2026. Para Nyland, que sigue siendo un fijo para Ståle Solbakken, buscará coger los minutos necesarios que no tiene en el Sevilla, club del que ya buscó salir el pasado invierno ante el miedo a perder la titularidad en la cita mundialista.

Odysseas Vlachodimos (Grecia)

Tendrá doble amistoso Odysseas Vlachodimos. Grecia jugará ante Paraguay el 27 de marzo en El Pireo y frente a Hungría el 31 en el Puskas Arena de Budapest. El combinado heleno se quedó fuera de la carrera hacia el Mundial, de modo que esta ventana servirá para ir probando sensaciones de cara al futuro.

Gabriel Suazo (Chile)

Gabriel Suazo es uno de los sevillistas que afronta un viaje más largo y también una ventana más singular. Chile participará en las FIFA Series 2026 en Nueva Zelanda y se enfrentará a Cabo Verde el 27 de marzo y a la propia selección neozelandesa el 30, ambos encuentros en Auckland. Hay que recordar que la selección chilena no disputará el Mundial 2026 este verano en América.

Nemanja Gudelj (Serbia)

Nemanja Gudelj también irá en este parón con Serbia. Jugará el 27 de marzo ante España en Vila-real y cerrará el parón el 31 frente a Arabia Saudí en la TSC Arena de Backa Topola (Serbia). Se trata de dos amistosos de bastante cartel para una selección que sigue en fase de reajuste con Veljko Paunović al mando. El combinado serbio no irá al Mundial este verano tras finalizar tercero en el grupo K por detrás de Inglaterra y Albania.

Djibril Sow y Rubén Vargas (Suiza)

El caso de Djibril Sow tiene mucho interés por el nivel de los rivales. Suiza disputará dos amistosos de gran exigencia ante Alemania, el 27 de marzo en Basilea, y Noruega, el 31 en Oslo. En una selección que afronta esta ventana como parte de su puesta a punto para el Mundial, el mediocentro sevillista buscará seguir haciendo valer su condición de pieza fiable en la sala de máquinas y regresar a Nervión con el ritmo alto para un final de temporada en el que el Sevilla necesitará oficio y temple en el centro del campo.

En el caso de Rubén Vargas el foco está algo más marcado. El atacante acaba de salir de una lesión de casi tres meses y apenas ha vuelto a tener minutos, por lo que esta llamada del combinado helvético en los amistosos ante Alemania y Noruega le servirán para ir cogiendo sensaciones de cara a un final liguero en el Sevilla en el que su mejor nivel puede ser necesario para lograr la permanencia.

Chidera Ejuke y Akor Adams (Nigeria)

Nigeria afrontará dos amistosos ante Irán, el 27 de marzo, y Jordania, el 31, ambos en Antalya (Turquía) después del cambio de sede motivado por la Guerra en Oriente Medio. Para Chidera Ejuke y Akor Adams, este parón puede ser importante para recuperar terreno en un once con mucho nivel en la delantera. En un combinado nigeriano que viene de ser tercero en la pasada Copa de África, cada convocatoria cuenta como un examen de cara al reparto de roles.