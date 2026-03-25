Antonio Cordón, contundente sobre el objetivo del Sevilla: "Nos quedan nueve jornadas para salvar la categoría"

Luis García Plaza ha sido presentado este mediodía como nuevo entrenador del Sevilla Fútbol Club. El preparador madrileño firma por lo que queda de temporada con el objetivo de conseguir la salvación y a su lado ha estado Antonio Cordón, director de fútbol de la entidad nervionense que apostó en su día por Matías Almeyda y hoy lo hace por un técnico que conoce bien aguas turbulentas para ayudar a frenar la deriva de las últimas semanas.

Tras comparecer García Plaza en su acto de bienvenida al Sevilla, Cordón se puso a disposición de la prensa para responder a todos los temas de actualidad en clave sevillista como la destitución del argentino, la elección del nuevo entrenador o la situación de Patrik Mercado respecto a su posible fichaje.

Motivos de la destitución de Matías Almeyda: "Debatir internamente, tomar una decisión entre todos y aceptar la realidad en la cual en este momento nos encontrábamos, que hemos sumado 7 puntos de 24 y que realmente tendríamos que llegar a un parón. Entendíamos que era el momento adecuado de hacer este cambio. Nos tenemos que basar en una realidad, la realidad es que nos quedan 9 jornadas, que quedan 2 meses para sumar los puntos que necesitábamos. Sobre todo motivado por las prisas. A medida que van quedando menos jornadas y menos tiempo, da la sensación de que vienen un poquito más los fantasmas".

Sentimiento personal tras el cambio de técnico: "Naturalmente como podrás imaginar, jodido. No es una acción que a uno le gustaría a lo largo de una temporada cambiar de entrenador y más con entrenador que lo teníamos con un proyecto a más largo plazo. Me he responsabilizado de los acontecimientos, como he dicho antes. Estoy jodido porque en definitiva cuando haces una apuesta y no sale bien uno no se puede quedar a gusto".

Criterios para elegir al nuevo entrenador: "Ha sido todo muy rápido. En el club siempre se trabaja para cualquier tipo de baja que se pueda producir y hay que estar preparados para cualquier imprevisto. Estimábamos que el entrenador junto con su staff eran los indicados para cumplir el objetivo que nosotros hemos marcado. Hemos traído al staff y a Luis que tienen una experiencia muy dilatada para estos momentos y para la situación en la cual nos encontramos".

Situación del fichaje de Patrick Mercado: "Nosotros con Patrick Mercado tenemos un principio de acuerdo pero en definitiva tiene que pasar un reconocimiento médico. Tenemos una prioridad y para junio tenemos que decidir en función del reconocimiento médico".

Responsabilidad en la contratación de Almeyda: "No voy a eludir responsabilidades. Indudablemente, uno de los mayores que ha puesto convencimiento en Matías Almeyda soy yo. Realmente pensamos que era el momento justo de iniciar un proceso con él, de un entrenador valiente que iba a aportar al grupo mucha sabiduría".

Capacidad económica y mercado de fichajes: "Las circunstancias económicas son las que había, todos sabemos en el círculo que nos teníamos que mover. Hemos gestionado hasta el último euro de lo que tenía el club para poder traer un delantero que era lo que entendíamos que había que cubrir porque no daba para más".

Rendimiento de los fichajes y la plantilla: "No creo que sean mis fichajes. Esto es un trabajo de todos, de todo el club. Cuando una plantilla no rinde adecuadamente y llegan unas situaciones así, vemos a todos los jugadores que no están bien. Lo que queremos es que ahora cada uno nos saque el mayor rendimiento posible para el objetivo final que es salvar la categoría".

Continuidad en el cargo tras el 30 de junio: "No es una acción mía tirar la toalla. Me encuentro con muchas ganas, con mucha fuerza de conseguir el reto que era hacer que el Sevilla permanezca en la Primera División. Estoy convencido de que esto va a cambiar con la ayuda de todo el staff que ha llegado y por eso hemos hecho el cambio".