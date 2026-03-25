Los 9 partidos clave del Sevilla de Luis García Plaza para luchar por la permanencia

A LaLiga EA Sports le quedan nueve partidos para que acabe la temporada 2025/26. Nueve fechas en la que el Sevilla Fútbol Club tiene un objetivo bastante claro: quedarse en Primera División con la ayuda de Luis García Plaza, nombrado este miércoles como nuevo entrenador nervionense tras la destitución de Matías Almeyda. Este miércoles, tras una sesión de recuperación, otra de descanso y la primera esta mañana con el preparador madrileño antes de ser presentado, el conjunto sevillista ha puesto ya el foco en el Real Oviedo en el Carlos Tartiere el Domingo de Resurrección.

En la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ni Marcao, ni Peque ni Azpilicueta han estado a disposición por motivos físicos en esta primera toma de contacto Luis García Plaza en la que los ocho internacionales están concentrados con sus selecciones para la disputa de amistosos.

Pablo León

El calendario del Sevilla en Liga: cuatro partidos en el Sánchez-Pizjuán y cinco a domicilio

Real Oviedo, Atlético de Madrid, Levante, Osasuna, Real Sociedad, Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo son los nueve rivales del Sevilla en un mes y medio de competición en el que la meta es estar entre los diecisiete equipos que se queden en mayo en Primera División. En estos momentos, el equipo es decimoquinto con 31 puntos, empatado con el Alavés, dos por encima del Elche y a tres del Mallorca con 28 en zona de descenso y a cinco del Levante, penúltimo en la tabla y que ha recobrado sensaciones tras cuatro encuentros puntuando de forma consecutiva.

El primer paso para la salvación comienza ante el colista en el Carlos Tartiere el Domingo de Resurrección. El Oviedo venció el último en casa al Valencia por la mínima, pero en el matchball con el Levante cayó en Orriols por 4-2. Rival propicio para que García Plaza se estrene con tres puntos en el casillero en el banquillo sevillista en un día marcado en rojo por la imperiosa necesidad de ganar para el Sevilla y que el efecto del nuevo técnico se note desde su llegada.

Pasará por el Ramón Sánchez-Pizjuán siendo el primer partido en casa del madrileño el Atlético de Madrid. Los de Simeone visitan Nervión entre los dos encuentros de Champions League contra el Barcelona, algo que puede jugar a favor del Sevilla ante un contrincante siempre difícil pero al que ha ganado en tres de las últimas cinco ocasiones como local.

Si Oviedo es clave en el devenir de la temporada, la visita al Levante en el Ciutat de València no es para menos. Luis Castro ha devuelto a los granotas a la lucha por eludir el descenso y sus rivales en la recta final pueden darle algo de esperanzas a un conjunto levantinista que necesita hacerse fuerte en casa.

Hablar más allá de estas dos salidas ante el colista y el penúltimo es lanzarse a la aventura, pero abril terminará para el Sevilla en El Sadar ante Osasuna, salida siempre complicada frente a un equipo de Alessio Lisci que no pierde como local desde el 22 de noviembre cuando cayeran por 1-3 frente a la Real Sociedad.

El nuevo técnico del Sevilla, Luis García Plaza, ha conocido a sus jugadores y entrenado este miércoles por vez primera en la CD José Ramón Cisneros Palacios / Raúl Caro / EFE

Un final liguero en mayo con cinco partidos ante rivales de la zona alta

El mes de mayo abrirá en clave sevillista con una visita al Sánchez-Pizjuán de la Real Sociedad, un equipo en crecimiento a las órdenes de Pellegrino Matarazzo que ya se asoma a posiciones europeas. Si el duelo con los txuri-urdin puede ser clave, ante el Espanyol, también en Nervión, será el momento de medir cómo llegan los de Luis García Plaza al final de Liga.

Por delante quedarán Villarreal en La Cerámica, quién sabe si tendrá algo en juego el conjunto de Marcelino, el cierre en casa frente al Real Madrid de Arbeloa que le puede estar disputando LaLiga al Barça, y una jornada 38 en Balaídos contra el Celta de Vigo a la que sí o sí debe llegar el Sevilla Fútbol Club con los deberes hechos.

"Nos quedan nueve jornadas para salvar la categoría", pregonó Antonio Cordón esta mañana en la presentación de García Plaza. Es el único objetivo que debe tener el Sevilla en nueve finales: la permanencia.