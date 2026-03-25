Luis García Plaza se estrena como entrenador del Sevilla FC: así ha sido su primera sesión

Luis García Plaza ya está al mando. El recién llegado a Sevilla ha dirigido en la mañana de este miércoles la que ha sido su primera sesión como técnico sevillista. Acompañado de su amplio cuerpo técnico y muy cerca en todo momento de Javi Martínez, que estuvo dirigiendo la sesión del pasado martes, el nuevo entrenador ha dado una charla a toda la plantilla antes de empezar.

Ante los ocho jugadores convocados con sus selecciones, sumado a las lesiones de Marcão, Peque y Azpilicueta, la sesión la han completado canteranos que son habituales con primer equipo, como lo son Miguel Sierra o Manu Bueno, y nombres como Ibra Sow, Espiñeira (Sevilla Atlético), Manuel Arenas (Sevilla C) y Lóciga (Juvenil ‘A’).

Ahora, el madrileño dispone de dos semanas para preparar y pulir el equipo para la visita al Real Oviedo, un encuentro de vital importancia para la lucha por la permanencia.

La derrota ante el Valencia en el Sánchez-Pizjuán dejó muy tocada a la afición sevillista, que ve el descenso más cerca que nunca a estas alturas de la temporada. García Plaza tendrá la misión de asegurar la plaza en Primera División, pasando por mejorar los errores defensivos que tanto han condenado al equipo.

Nueve finales por delante

El parón de Semana Santa le da un respiro importante al ex preparador del Alavés, que tendrá margen suficiente para pulir la plantilla a su gusto de cara a la visita al Carlos Tartiere. No será el único rival de la zona baja de la clasificación al que deberá enfrentarse. Tras el Atlético de Madrid, el Sevilla deberá visitar al Levante, decimonoveno clasificado. En la ida, los granotas endosaron un contundente 3-0 a los hispalenses.