Luis García Plaza se presenta con un mensaje claro en el Sevilla FC: "Estoy convencido de que lo vamos a sacar"

Luis García Plaza ha sido presentado oficialmente como entrenador del Sevilla FC. El técnico madrileño, que ha dirigido su primera sesión esta mañana, ha comparecido ante los medios con la premisa de mantener al equipo en Primera División. Con experiencia en equipos en situaciones similares, se enfrenta a uno de sus mayores retos deportivos.

Los sevillistas tendrán que esperar dos semanas para ver a su nuevo entrenador sentado en el banquillo. Con el parón de Semana Santa, García Plaza tendrá dos semanas para preparar uno de los encuentros más importantes de la temporada: un duelo clave por la permanencia ante el Real Oviedo. En el Carlos Tartiere, los hispalenses se jugarán tres puntos de oro para conseguir el objetivo.

Trabajo de las próximas semanas y sentimiento personal: “A veces seremos más dominadores, a veces menos, a veces estaremos más en campo contrario, a veces menos. Pero tenemos que estar preparados para competir.

Sobre su llegada: "Dentro de la situación que es, porque es verdad que es una situación complicada, es un orgullo. Cuando alguien dice que está orgulloso, está en un sitio que no puede explicarse de mejor manera.

Situación de Joan Jordán y conocimiento de la plantilla: "No he hablado con ningún jugador. Quiero verlos a todos y a partir de ahí decidiremos. He visto prácticamente todos los partidos de Sevilla".

Cosas a mejorar y la tecla para el éxito: "Tenemos que cerrar lo máximo que podemos la portería, y cuando la tengas, tendremos un equipo duro. Cualquier persona que vea al Sevilla va a pensar eso. Vengo a expresar lo que quiero hacer a los jugadores, creo que ya hoy, solo con un día, les he dado grandes datos de cómo quiero comportarme."

Estilo de juego y sistema táctico: "Vamos a esperar el primer partido a ver cómo vamos a jugar. Me he encontrado primero a toda la gente que está en el club, y toda la gente tiene muchas ganas de ayudarnos. Toda la información que me puedan dar yo la voy a recibir. Solo quiero que aporten, que hay que tirar para adelante."

Solución mental o futbolística: "No puedes apartar la práctica mental de lo técnico. Entonces, en ese momento hay que trabajar todo. Es lógico y normal. Pero es un convenio de todo."

Rendimiento en casa y relación con la afición: "En mi experiencia, cuando he venido aquí, cuando el equipo daba y transmitía y empujaba al rival, y metía y todas estas cosas, creo que la gente se volcaba. Y eso es lo que quiero. Este estadio es impresionante cuando es así. Creo que eso es lo que tenemos que transmitir para lograr que la gente se enchufe con nosotros."

La lucha por el descenso: "Cada partido es una final. Cada partido tenemos que ir al 100%. Cada partido es una historia".

Decisión de venir al Sevilla: "Yo estoy aquí porque el Sevilla me llamó. Estoy muy emocionado y con muchas ganas. Me veo muy capacitado para sacar adelante la situación".

Valoración de la cantera y de Oso: "Para mí son todos muy importantes. La cantera para mí siempre ha sido un valor añadido".

Gestión de la presión y margen de error: "Es un club muy grande. Pero a partir de ahí sigo viniendo a hacer mi trabajo, a cumplir. Yo, por mi, quiero ganar todos los partidos".

Oportunidad o dificultad del reto: "No puedes elegir el momento que venir. Yo me lo he preparado de sobra. Pero, desde luego, creo que lo vamos a sacar. Si no, no estaría aquí, estoy convencido de que lo vamos a lograr. ¿Si hay que sufrir? Claro que habrá que sufrir. Es lógico".