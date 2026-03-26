La extensa charla de Luis García Plaza en su segundo entrenamiento con el Sevilla

Luis García Plaza sigue dando forma al nuevo Sevilla Fútbol Club y en su segunda jornada de trabajo al frente del equipo ha dejado varias imágenes significativas en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. La más destacable, sin duda, ha sido la larga charla del técnico madrileño con sus futbolistas al inicio de la sesión, una conversación de más de diez minutos que evidencia que, más allá del trabajo táctico y físico, el entrenador quiere empezar a construir su proyecto desde el mensaje, la convicción y la gestión mental de un vestuario que afronta una recta final de temporada crítica.

A falta de nueve jornadas para el final de LaLiga 2025/26 el conjunto nervionense tiene el único objetivo de asegurar la permanencia en Primera División. En ese contexto, cada entrenamiento gana un valor especial y Luis García Plaza parece decidido a aprovechar hasta el último día de este parón para introducir sus ideas y tratar de cambiar la dinámica del equipo antes de su estreno liguero ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere: "No puedes apartar la práctica mental de lo técnico. Entonces, en ese momento hay que trabajar todo. Es lógico y normal. Pero es un convenio de todo", manifestaba en su presentación.

Los jugadores del Sevilla se ejercitan en la primera sesión de Luis García Plaza como nuevo entrenador / Pablo León

Tras esa primera toma de palabra del entrenador, la sesión dejó también varios nombres propios en el apartado físico. Azpilicueta, Peque, Kike Salas y Agoumé se marcharon al gimnasio al término de la charla, por lo que no completaron el trabajo sobre el césped junto al resto del grupo.

Además, Luis García Plaza volvió a contar con ausencias importantes por distintos motivos. Los internacionales no estuvieron presentes al seguir concentrados con sus respectivas selecciones en este parón, mientras que Marcao continúa siendo baja por lesión, una circunstancia que limita las opciones del nuevo técnico en estos primeros entrenamientos al frente del equipo.

En el Sevilla ya no hay mensaje que valga, sobran las palabras y toca actuar y poner remedio a la situación. En el acto de presentación ya dejó claro Antonio Cordón que el objetivo era lograr la salvación y lo asumió Luis García Plaza desde su llegada: quedan nueve finales para salvar la categoría. La primera, el Domingo de Resurrección en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo.