El historial de Luis García Plaza ante los nueve rivales que le quedan al Sevilla: nunca ha ganado en el Carlos Tartiere

El Sevilla Fútbol Club tiene nueve finales para mantenerse en Primera División la temporada que viene. Con varias semanas por delante para planificar la primera de ellas ante el Real Oviedo, Luis García Plaza aspira a conseguir al menos diez puntos de los veintisiete restantes para conseguir la permanencia. Afrontará en este mes y medio un calendario complicado en el que se enfrentará tanto a equipos de la zona alta de la clasificación, como a rivales directos por la permanencia.

García Plaza se estrenará en los banquillos en el Carlos Tartiere. A los asturianos solo se ha enfrentado en Segunda División en dos etapas diferentes. Entrenando al Mallorca, el madrileño empató las dos disputas ligueras; mientras que con el Alavés hubo reparto de tres puntos, ganando los babazorros en la ida y los oviedistas en su campo. Por lo tanto, buscará en su debut como blanquirrojo ganar por primera vez en la capital asturiana.

El siguiente de los partidos será ante el Atlético de Madrid. Desde 2010, García Plaza se ha enfrentado en diez ocasiones a los colchoneros, con un balance no del todo negativo: cuatro victorias, dos empates y siete derrotas entrenando a Levante, Getafe, Mallorca y Alavés. Además, nunca ha perdido contra ellos como local, algo a tener en cuenta sabiendo que el partido se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los jugadores del Sevilla, durante el primer entrenamiento dirigido por Luis García Plaza / Raúl Caro / EFE

Frente al Levante, el segundo de los rivales de la zona roja de la clasificación, se ha visto las caras en once citas, ganando cuatro de ellos, empatando tres y perdiendo otros cuatro. El último de los partidos, en la 22/23 en Segunda División, el por entonces técnico del Alavés ganó a domicilio a los granotas. Una de sus bestias negras es el Osasuna, a quien solo ha ganado dos veces en once partidos, siendo la última hace trece años. García Plaza encadena cuatro derrotas consecutivas frente al equipo navarro.

El final de Liga pasa por sumar de a tres en el Ramón Sánchez-Pizjuán

De los clubes que le quedan por delante, con el que más se ha enfrentado es con la Real Sociedad. Ante los donostiarras, ha disputado diecisiete encuentros, en los que ha salido victorioso en cinco, ha empatado en seis y ha caído derrotado en otros seis. En el último de los duelos, García Plaza venció a domicilio por dos goles a uno. Ante el Mallorca tan solo se ha enfrentado un partido menos que contra los vascos. En esas dieciséis disputas, el preparador sevillista ha vencido en cinco ocasiones, ha empatado cuatro y ha perdido seis de ellos.

El tramo final de la temporada será complicado. El primero de los últimos tres partidos de liga será ante el Villarreal. Con un pasado oscuro en el cuadro groguet, ha ganado tres de los diez enfrentamientos ante ellos, siendo la última vez en el año 2013. El resto de partidos fueron cuatro empates y tres derrotas. El siguiente rival será el Real Madrid, rival que más veces ha derrotado a García Plaza, que solo ha ganado dos encuentros frente a doce victorias madridistas.

La temporada la cerrará como visitante en Vigo, en un partido en el que ambos equipos llegarán intereses muy diferentes si todo sigue el ritmo actual: el Sevilla tendrá que luchar la permanencia, mientras que el Celta buscará renovar plaza en Europa. En el balance particular contra los celestes es de cuatro victorias, cuatro derrotas y cinco empates.