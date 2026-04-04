Alineación y horario del Oviedo-Sevilla: el primer plan de Luis García Plaza

El Sevilla Fútbol Club viaja esta tarde hacia Asturias para medirse en el Carlos Tartiere al Real Oviedo este domingo. La primera de las nueve finales por la permanencia ya será a cargo de Luis García Plaza, que comentaba en la previa que "espera a un Sevilla que se juegue la vida", siendo muy claro y contundente sobre lo que pretende en suelo oviedista desde que el árbitro haga sonar el silbato.

Visitar al colista, mejorado desde la llegada de Almada, nunca es fácil y más cuando se encuentra en el tramo final de la temporada y debe agarrarse a cada partido como si fuera el último que le posibilitara esquivar las garras del descenso. Conoce al rival el nuevo entrenador sevillista, que habló sobre el encuentro, rival y sus dos primeras semanas al frente del equipo: "En la primera semana, fui instaurando conceptos y a partir de este miércoles entrenamos ya de forma táctica. Estoy muy satisfecho, pero mañana es otra historia, una batalla. Jugamos ante un rival, lo he visto en los últimos seis, que fuera ha estado flojo pero en casa muy bien. En casa es un equipo que juega muy bien y el cambio del entrenador les ha hecho cambiar la tendencia y tienen jugadores arriba buenos".

Para ello, Luis García Plaza ha trabajado esta mañana en el Ramón Sánchez-Pizjuán concienciando a sus jugadores de la final de Oviedo. César Azpilicueta, con una sobrecarga en el abductor desde el Valencia, se quedará fuera al igual que Agoumé por sanción y Marcao también lesionado.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

El primer once de Luis García Plaza en el Sevilla

Adivinar el once inicial de Luis García Plaza cuando lleva pocos entrenamientos al mando del Sevilla Fútbol Club no es tarea fácil, pero todo hace presuponer que en portería, visto el nivel de Odysseas Vlachodimos, no habrá ninguna duda y el griego seguirá defendiendo la meta sevillista en Oviedo con Nyland en el banquillo.

Parece querer ordenar al Sevilla y abandonar el caos de Almeyda en la presión hombre a hombre por todo el campo, por lo que el madrileño bien puede apostar por un equipo centrado en no equivocarse en salida de balón y junto, buscando un dibujo que se asemeje al 4-4-2 o al 4-2-3-1.

En esa idea, Juanlu puede partir como lateral diestro en línea de cuatro con Nianzou y Kike Salas en el eje y Suazo en el carril zurdo. El chileno puede ser duda por la gran distancia de su viaje internacional, con Chile hasta Nueva Zelanda, que puede sacarlo del once tras jugar casi 180 minutos en esta ventana de selecciones sin nada en juego. Oso entraría ahí por el chileno. En caso contrario, el canterano actuaría por delante de su homónimo en el lateral zurdo.

El eje en la medular será lo más parecido desde el inicio a lo que planteaba Almeyda, eso sí, con Batista Mendy como pivote y con Nemanja Gudelj adelantando su posición para defender la retaguardia y cortar balones interiores del Oviedo. El serbio abandonaría la defensa para integrarse como un segundo centrocampista de contención.

Si Suazo y Oso comparten carril zurdo, Vargas puede ser el complemento de Juanlu en la derecha, con Djibril Sow como mediocentro más adelantado actuando casi como un mediapunta y con Akor Adams encargado de hacer los goles. Si no sale de inicio Suazo, Chidera Ejuke puede ser la solución en un once más ofensivo en el Tartiere en el que el Sevilla necesita volver de Asturias con tres puntos.

Horario del partido entre el Oviedo y el Sevilla

El Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza visitará al Real Oviedo de Guillermo Almada en la jornada 30 de LaLiga EA Sports este domingo 5 de abril a partir de las 18:30 horas en el Carlos Tartiere.

Dónde ver por televisión el Real Oviedo-Sevilla FC

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza y el Real Oviedo de Guillermo Almada, correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por Teledeporte (dial 79 en Movistar, 103 en Orange), DAZN (dial 55 en Movistar, 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos".