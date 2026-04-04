El análisis de García Plaza antes de su debut contra el Oviedo: "Espero a un Sevilla que se juegue la vida"

Luis García Plaza, nuevo técnico del Sevilla Fútbol Club, dirigió el último entrenamiento del conjunto sevillista en el Ramón Sánchez-Pizjuán antes de poner rumbo a Asturias para medirse el domingo al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. César Azpilicueta fue la principal baja de la sesión por una sobrecarga en el abductor que no ha superado aún desde el duelo contra el Valencia.

Cómo llega el grupo y cómo están los internacionales: "El grupo está bien, con la baja de César y los sancionados. Han entrenado con mucha actitud como es lógico también con el cambio de entrenador tras momentos de luto, contento con la actitud y con cómo han trabajado, instaurando conceptos. Cualquier entrenador español que sustituyese a Almeyda iba a ser diferente, ni mejor ni peor, un grupo muy motivado, sabiendo que cada partido hay que jugarlo como si fuera el último, dejándonos la vida por la afición, podemos hacer un partidazo y perder o uno malo y ganar. Mañana empieza lo que vale como diría Luis Aragonés, los nueve últimos partidos en los que hay que buscar los objetivos".

Destitución de Almeyda, parón internacional y cómo se mentaliza al equipo: "Mandarle un abrazo a Matías, a mí me ha sucedido alguna vez y se pasa mal cuando se sale, así que le mando un abrazo personal. La primera semana fue todo muy rápido, de un día para otro, estaba de viaje y fue una semana de adaptación y de conocer a los futbolistas, es verdad que para los internacionales no han podido ser dos semanas de preparación, no pudieron entrenar algunos hasta viernes. En la primera semana, fui instaurando conceptos y a partir del miércoles entrenamos ya de forma táctica. Estoy muy satisfecho, pero mañana es otra historia, una batalla. Jugamos ante un rival, lo he visto en los últimos seis, fuera ha estado flojo pero en casa muy bien. En casa es un equipo que juega muy bien y el cambio del entrenador les ha hecho cambiar la tendencia y tienen jugadores arriba buenos".

Un Oviedo que compite: "Tenemos que tener claro que en ninguna categoría hay equipos fáciles, no está lejos de nosotros, agotará al máximo sus opciones de permanencia y ganó justamente al Valencia, tenía que haber empatado con el Atlético y con el Athletic compitió muy bien. Tendremos que hacer un gran partido para ganar, pero va a costar seguro".

Vuelta de Peque: "Empezó a entrenar el miércoles, lleva tiempo sin jugar, no está para jugar, igual participar un rato. Son tres días con el grupo y quiero que esté con nosotros".

Primera experiencia como solución final: "Los equipos tienen que seguir una evolución, suelen ser mejores en el segundo tramo de la temporada que en el primero, he intentado detectar defectos y cambiaremos mucho la forma de jugar. Matías planteaba algo muy diferente a lo que se hace en España, pero es muy diferente y hemos ido a darle una estructura: dónde queremos la salida del balón, dónde queremos llevarla. Es verdad que esta temporada no lo han hecho. No significa dejar la portería a cero, pero hay que reducir los goles en contra sin ser más defensivos. Igual hay que jugar más en campo contrario y estar más juntos. A intercambios de golpes no podemos jugar sin grandes jugadores arriba".

Cómo ve Luis García Plaza al Oviedo: "El Oviedo tiene gente con calidad, con talento, a Reina, Hassan, Fede, Ilyas y nosotros igual. Tenemos que sentirnos cómodos, si hay que sufrir diez o quince minutos hay que tener el esfuerzo de todos y no dejar de hacer las cosas estemos bien o mal, que esto es lo que nos va a mantener en la competición. Es verdad que tenemos diversidad de idiomas, tienen que hablarse muchos más, ser una familia en todos los aspectos del equipo y competir, hay que competir al 100%, dominar en las que tengamos, ir a muerte y si hay que sufrir nos tendremos que poner el mono de currar. Nadie te domina todo el partido, pero en los primeros diez, quince minutos tenemos que salir fuertes".

El objetivo final del Sevilla: "Terminar ganando, pero ellos arrancarán fuerte, con intensidad arriba, Fede y Reina se esfuerzan mucho en presión y recorren muchos kilómetros. Tenemos que mantener el ímpetu del inicio de ellos y luego estabilizar el partido. Espero que también lo logremos en casa ante el Atlético aunque sea un rival muy fuerte".

Sorpresa del Sevilla al conocerlo: "Dentro de un orden quiero que disfruten compitiendo, cuando ganan una disputa, un balón arriba, con la pelota, pero sin ella también. Llegaron a un punto que estaban atascados y tienen que disfrutar con el trabajo, saber que tengo que hacer una ida y venida. Tenemos que sacar esto adelante, los veo convencidos".

"Cuando llegué vi a un equipo que necesitaba exigencia y mucho cariño, un entrenador que los haga ver dónde estamos y luego que les tenga cariño"

Palabras de Aarón Escandell: "Conozco a Aarón, es normal, te juzgan como equipo pero los míos de segunda de juego directo tenían poco. Tengo tres ascensos, y uno en China, y ahí dominas y tienes el balón, pero luego en Primera cuando me ha tocado el presupuesto ha sido el más bajo y tienes que transformarte un poco. Aprendía cuando ascendía que había que cambiar. A lo mejor lo sorprendo".

Idea de jugar: "Tenemos que saber jugar los partidos en cada partido, habrá veces que estemos más atrás y otras más arriba. Un equipo que hace un fútbol de la hostia es el Celta y juega 5-4-1. No es sistema, es la idea y cómo la plasmes. Ahora los jugadores tienen un 20% de lo que queremos hacer y habrá que trabajarlo. En el momento que estemos abajo hay que defender esa área a muerte y cuando estemos arriba no permitir contraataque, dominar y saber cómo queremos hacer las cosas".

Internacionales: "Los internacionales que vayan a jugar tienen las ideas con alfileres, pero son profesionales, hablé con ellos y también a través de vídeos y charlas saben que hay que ir a full. Ese es el mayor cambio que espero. Veremos cómo jugamos a nivel táctico, pero a nivel mental iremos creciendo".

El Oviedo de Almada, fijo sin bajas: "Espero un escenario de un equipo que se juega la vida y que tenga en frente a un equipo que se juega la vida. El Oviedo va a salir a muerte, pero espero a un Sevilla con las mismas ganas. Desde el tercer entrenador (Almada) es mucho más competitivo, más reconocible y encaja mejor con la filosofía de jugadores que tiene. Almada ha reconocido bien a su equipo, ha cambiado cosas suyas, y lo mismo que yo cambiaré cosas mías. Ha adaptado a los jugadores a que tengan su mejor versión, y la posesión cuando la tengamos que nos dure. Tenemos que mejorar en tantas cosas para ir creciendo y después que salgan los jugadores que tenemos y coger el toro por los cuernos y demostrar su nivel".

Canteranos: "Siempre la cantera es importante, he sacado en todos mis años jugadores de cantera, y son los que tienen que transmitirnos a los que venimos de fuera lo que es el Sevilla. Tienen que aportar, con su sentimiento, transmitir los valores que tienen y transmitir lo que es el Sevilla, y luego que compitan igual que los demás".